КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко считает украинскую армию "одной из самых эффективных в Европе".

"За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, а превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий в Европе. Очередное подтверждение этому — участие наших десантников в прохождении курса контрштурмовых действий в Польше, где наши военные показали лучшие результаты", — написал Порошенко в Twitter.

Читайте также: Скупают армию на корню. Техника и обмундирование — оптом и в розницу

Сообщается, что в военном конкурсе, помимо украинцев, принимали участие представители армий Ливана, Чехии и Великобритании.

Ранее журнал Newsweek опубликовал рейтинг "50 самых могущественных вооруженных сил мира", в котором по версии Украина оказалась на 30-м месте.

Читайте также: Ты враг, я враг. О психологическом состоянии бойцов ВСУ