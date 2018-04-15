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    Политика

    Порошенко считает украинскую армию одной из самых эффективных

    (обновлено: )14015
    Президент Украины отметил успехи украинских десантников во время прохождении курса контрштурмовых действий в Польше. Помимо украинцев участие в соревнованиях принимали представители армий Ливана, Чехии и Великобритании.
    Петр Порошенко на встрече с командирами батальонов ВСУ
    Фото со страницы Facebook президента Украины Петра Порошенко

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко считает украинскую армию "одной из самых эффективных в Европе".

    "За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, а превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий в Европе. Очередное подтверждение этому — участие наших десантников в прохождении курса контрштурмовых действий в Польше, где наши военные показали лучшие результаты", — написал Порошенко в Twitter.

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    Сообщается, что в военном конкурсе, помимо украинцев, принимали участие представители армий Ливана, Чехии и Великобритании.

    Ранее журнал Newsweek опубликовал рейтинг "50 самых могущественных вооруженных сил мира", в котором по версии Украина оказалась на 30-м месте.

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