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    Корнейчук: есть еще реальный рейтинг Порошенко

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (121)

    (обновлено: )2309321
    По мнению политаналитика Дмитрия Корнейчука, Банковая продолжает запускать в СМИ фейковые соцопросы по президентскому рейтингу. На самом деле реальный рейтинг Порошенко в лучшем случае 5%, отмечает эксперт.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    По данным последнего соцопроса, проведенного группой "Рейтинг", лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко опережает главу государства Петра Порошенко в президентском рейтинге. Моделирование второго тура президентских выборов в паре Тимошенко и Порошенко дало следующие результаты: за лидера "Батькивщины" готовы проголосовать 30%, а за главу государства — 23%.

    Однако, по мнению политаналитика Дмитрия Корнейчука, в реальности ситуация иная. 

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    "Банковая продолжает запускать в СМИ фейковые соцопросы, призванные вдолбить в сознание украинцев: у Порошенко и Тимошенко разрыв в районе статистической погрешности. Так, группа "Рейтинг" утверждает, что Тимошенко в первом туре набирает 18,7% голосов, а Порошенко — 15,6%. А если они выходят во второй тур, то: Тимошенко — 30%, Порошенко —23%", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.  

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    По его словам, на самом деле реальный рейтинг Порошенко в лучшем случае 5%.

    Корнейчук называет три причины, зачем нужны такие фейковые опросы. 

    "1) Порошенко пытается показать Западу, что у него якобы сильные позиции в стране. И Вашингтон должен гарантировать ему безопасный отход, чтобы он не боролся за власть в 2019-м.

    2) Порошенко имитирует в первую очередь для своих соратников, что намерен опять стать президентом. Чтобы "крысы" не сбежали раньше времени к Тимошенко.

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    3) На Банковой рассматривается и план "Б". Если Трамп и Путин вдруг побьют горшки, то Вашингтон якобы сделает опять ставку на Порошенко на зло Путину. И закроет глаза на массовые фальсификации", — отмечает Корнейчук.

    Поэтому общество должно быть приучено к тому, что рейтинг Порошенко чуть меньше, чем у Тимошенко. Но позволяет ему без проблем попасть во второй тур, добавляет эксперт. 

    "А там, с помощью нехитрых манипуляций и фальсификаций, можно и выиграть", — резюмирует Корнейчук.

    Facebook Дмитрия Корнейчука
    Комментарий Дмитрия Корнейчука о рейтинге Петра Порошенко
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