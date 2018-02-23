Встреча, встреча, снова встреча. Порошенко в плотном диалоге с ЕС

Владимир Матвеев, обозреватель

Президент Украины обсудил с министром иностранных дел Дании и заместителем госсекретаря США в ходе отдельных встреч в Киеве вопросы безопасности и подходы относительно развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе в контексте подписания Порошенко закона о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

В ходе встречи президента Украины Петра Порошенко с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном "стороны отметили важность и скоординировали подходы в рамках международных усилий по обеспечению развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированной территории Донбасса, включительно с неконтролируемым участком украинско-российской государственной границы", говорится в сообщении.

Сайт президента Украины Встреча Петра Порошенко с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном

Как сообщается, собеседники "обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, выполнение Минских договоренностей, а также вопрос освобождения украинских заложников и украинских политических заключенных".

Также обсуждались дальнейшие шаги "по противодействию реализации проекта "Северный поток-2".

В ходе встречи Самуэльсона с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным украинский министр поблагодарил главу МИД Дании за решение провести 27 июня в Копенгагене вторую Международную конференцию по вопросам реформ в Украине, говорится в сообщении МИД Украины.

МИД Украины Встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном

Министры подписали приглашения на международную конференцию — Ukraine Reform Conference высокого уровня, на которой будут обсуждаться дальнейшие шаги по внедрению антикоррупционной реформы, а также вопросы развития экономики Украины, отмечается на сайте министерства иностранных дел Дании.

Как сообщается, в запланированной конференции примут участие министры иностранных дел из стран ЕС, НАТО и стран G 7, сообщает МИД Дании.

Самуэльсон официально объявил о начале реализации пятигодичной "Датской программы соседства" (Danish Neighbourhood Programme) для Украины и Грузии. Программа призвана способствовать продвижению реформ в этих странах, а также оказанию помощи в сферах демократии и устойчивого экономического развития в объеме DKK 860 миллионов, говорится на сайте министерства иностранных дел Дании.

Как сообщил Климкин, главы МИД Украины, Франции, Германии и России могут встретиться уже после финального согласования коалиционного договора в ФРГ.

"Сейчас мы договорились несколько дней подождать результатов согласования коалиционного договора в Германии. Как только он будет и будет формально утвержден состав правительства, мы, конечно, поговорим с МИД Германии о возможной дате", — заявил украинский министр на совместной пресс-конференции с Самуэльсеном в Киеве.

Президент Порошенко также провел 21 февраля встречу с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на Донбассе, санкции против России, имплементацию экономических и антикоррупционных реформ, вопросы двустороннего сотрудничества.

Сайт президента Украины Встреча Петра Порошенко с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном

Отмечается, что собеседники также коснулись вопроса имплементации программы реформ в Украине, в частности в рамках продолжения сотрудничества Украины с МВФ.

В ходе встречи была подчеркнута актуальность принятия законопроектов о создании Антикоррупционного суда, который будет соответствовать требованиям Венецианской комиссии, сообщает Голос Америки и о национальной безопасности Украины.

Салливан призвал к имплементации реформ в Украине и отметил, что США преданы поддержке санкций в отношении России и внедрению Минских договоренностей.

"В ходе встречи была обсуждена ситуация с безопасностью на Донбассе, а также необходимые дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования, в частности по размещению эффективной миротворческой миссии ООН на Донбассе", — говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

Читайте также: Конец АТО и "РФ — агрессор". Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Как отмечается на сайте президента, "сторонами была подтверждена необходимость продолжения скоординированной политики санкций в отношении РФ до полного выполнения ею Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым".

В этом контексте, в свете конференции по безопасности в Мюнхене министр обороны Швеции Петер Хультквист дал предварительную отмашку относительно возможности отправки Швецией своих солдат для содействия силам ООН на востоке Украины, если стороны договорятся об этом.

При этом отмечается, что Украина и Россия категорически не согласны друг с другом относительно того, какие задачи должны быть у этих сил, и "до воплощения планов в жизнь еще очень далеко".

"Ведь это действительно очень сложная задача — продумать решение, которое будет принято разными сторонами, но наш настрой должен быть позитивным", — цитирует Хультквиста Sveriges Radio.

Президент Финляндии Саули Ниинисте ранее заявил, что его страна готова принять участие в проведении миротворческой операции под эгидой ООН на востоке Украины, пишет Yle.

Напомним, экс- генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил в миротворческой миссии участвовать странам, не входящим в Альянс. В частности, он предложил Финляндию, Швецию и Австрию.

Напомним, украинский парламент 18 января принял закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Украинский президент 20 февраля подписал данный закон, подчеркнув его рамочный характер, требующий дальнейшего законодательного обеспечения.