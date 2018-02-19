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    Порошенко провел "тайную" встречу с Тимошенко - СМИ

    (обновлено: )59204
    По данным источника, встреча президента с экс-премьером произошла в начале февраля на Банковой, на ней обсуждалась ситуация с назначением членов Центризбиркома.
    Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Экс-премьер-министр и лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко встречалась с президентом Петром Порошенко за закрытыми дверями перед своей поездкой в Соединенные Штаты. Об этом сообщает источник интернет-издания "Страна" в Администрации президента.

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    Встреча Порошенко и Тимошенко по инициативе последней состоялась 5 февраля. 

    "Поводом встретиться была ситуация с кандидатом от "Батькивщины" в ЦИК. Но, судя по всему, говорили не только об этом. Продолжалась беседа около часа. Договорились не афишировать ее содержание. И я не слышал, чтобы президент был в плохом настроении после разговора", — утверждает источник.

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    В окружении Тимошенко также подтверждают факт встречи, но воздерживаются от подробностей.

    Ранее разгорелся скандал из-за совместного фото Тимошенко с послом России в Германии Сергеем Нечаевым, сделанным в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. 

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