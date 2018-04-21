Составлен рейтинг самых богатых украинцев

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Рейтинг 100 самых богатых людей Украины по итогам 2017 года возглавил Ринат Ахметов с состоянием 3,1 млрд долларов. Соответствующий список составил журнал "Фокус".

На втором и третьем местах расположились Игорь Коломойский (1,6 млрд долларов) и Геннадий Боголюбов (1,5 млрд долларов).

Смотрите также инфографику: В Украине кризис, а миллионеров все больше

В десятку лидеров также вошли:

4. Виктор Пинчук (1,4 млрд долларов).

5. Константин Жеваго (1 млрд долларов).

6. Юрий Косюк (900 млн долларов).

7. Андрей Веревский (785 млн долларов).

8. Вадим Новинский (734 млн долларов).

9. Александр Ярославский (645 млн долларов).

10. Дмитрий Фирташ (640 млн долларов).

Читайте также: Кризис налицо. Для Украины аксиома: богатые богатеют, бедные беднеют

В свою очередь президент Петр Порошенко за год опустился на одну позицию в указанном рейтинге и занял 11 место (542 млн долларов).

Фокус Портрет самых богатых украинцев по версии журнала Фокус

Ранее сообщалось, что в ежегодный рейтинг самых богатых людей планеты по версии американского журнала Forbes попали семь украинских бизнесменов. В частности, на 334-ом месте оказался владелец группы СКМ Ринат Ахметов, активы которого оценили в 5,5 млрд долларов.