"Белые" миллионы. Чиновникам помогут легализовать "левые" доходы

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Что предлагается

В Раде зарегистрировали два законопроекта, которые могут легализовать коррупционно полученные доходы, а также освободить чиновников от ответственности за неправдивую информацию в декларации. Законопроекты подали народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" Андрей Шинькович и Геннадий Чекита.

Первым законопроектом предлагается ввести так называемое добровольное "нулевое" декларирование, что позволит подать тайную декларацию о нелегально полученных доходах или имуществе.

Вторым — соответствующие изменения в Налоговый кодекс с определением ставок налога.

Отмечается, что такую добровольную декларацию смогут подать все желающие в течение года и после этого в течение 30 дней уплатить налог – 2,5% от стоимости объекта.

При этом особая процедура определена для декларирования денег. Декларанты смогут перечислять средства на счета в украинских банках и уплатить за них 2,5% налога или перевести деньги из иностранных банков на спецсчета в Украине и ничего не заплатить.

В то же время госорганы должны будут хранить тайну относительно информации, указанной в декларации.

Указанные в этой тайной декларации данные, как и она сама, не смогут быть доказательством совершения любого административного или уголовного правонарушения.

Законопроект предлагает запретить совершать любые следственные действия начинать производство по делам, касающимся задекларированного таким образом имущества (кроме допросов в качестве свидетеля). А также запретить проводить проверки или привлекать к финансовой ответственности за нарушение законодательства.

Читайте также: Достояние революции: люди скребут по дну кастрюли, чиновники хапают миллионы

Также законопроект предусматривает выдачу государственного сертификата конфиденциальности, в котором отмечается, что субъекту декларирования предоставляются все упомянутые гарантии.

Напомним, согласно действующему законодательству все имущество, приобретенное чиновником после апреля 2015 г. и не подтвержденное официальным доходом, должно считаться предметом незаконного обогащения, и влечет уголовную ответственность на срок до 5 лет с конфискацией.

Борцы с коррупцией бьют тревогу

Как и ожидалось, первыми забили тревогу борцы с коррупцией. По их мнению, депутаты таким образом хотят легализовать свои коррупционные доходы и обезопасить себя от уголовной ответственности.

В Центре противодействия коррупции (ЦПК) заявили, что в случае принятия этих законопроектов, НАБУ придется закрыть все уголовные производства относительно незаконного обогащения чиновников.

Так, например, по данным Центра, если председатель Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова, дело за незаконное обогащение которой уже передано в суд, задекларирует таким образом квартиру и машину и уплатит налог из них — она cможет воспользоваться этим в суде, чтобы получить оправдательный приговор. Ведь теперь это все будет легализовано и государство гарантирует ему возможность ничего не объяснять и не использовать ее тайную декларацию против нее. То же самое касается, например, и военного прокурора АТО Константина Кулика, который без наличия на это доходов смог приобрести элитную недвижимость и авто.

По новым законам, теперь нужно доказательство того, что имущество приобретено с отката или взятки или же эти средства разворованы путем злоупотребления служебным положением. Если нет зафиксированного факта передачи взятки, за который был приобретен, скажем, роскошный особняк, то эта недвижимость будет считаться законной.

РИА Новости Украина Миллионы в декларациях слуг народа. Инфографика

То же самое касается "лжи в декларации", что является преступлением. Все чиновники смогут подать еще одну добровольную тайную декларацию, которую можно будет использовать в качестве доказательства, однако можно будет успешно использовать, чтобы не объяснять НАБУ источники своих доходов.

Мнение

Политический обозреватель Вячеслав Калугин отмечает, что подобными законодательными инициативами нардепы пытаются побороть борцов с коррупцией.

"Суть инициатива простая. Например, находясь на госслужбе, вы немного украли и немного накупили себе всяческих квартир, машин, домов, земельных участков итд. Вдруг вы почувствовали одним местом, как к вам подкрадывается пиз… ц в виде НАБУ. Тогда вы быстро подаете тайную нулевую декларацию, в которой перечисляете все свое коррупционное сокровище. В одно прекрасное утро, когда вы пьете свой утренний кофе с круассаном, к вам врывается спецназ НАБУ…Вы спокойно достаете тайную нулевую декларацию и говорите "давайдасвиданьяситник"", — пишет Калугин у себя в Facebook.

При этом эксперт иронично добавляет: прагматичнее сразу принять закон "О ежегодном нулевом декларировании", который за один день поборет коррупцию.

"Ведь, если исчезнут нарушения, то и коррупции не станет)))", — резюмирует он.

По материалам из открытых источников интернет