Уморительная схватка за е-декларации

Роман Степняк

Эпопея с е-декларированием окончательно превратилась в фарс. Сомнительные декларации высших чиновников и депутатов уже никого не смущают, цифры, вписанные в эти "бесценные" бумажки, вызывают ухмылки даже среди самых преданных сторонников и всерьез в обществе не воспринимается. На этом фоне полным абсурдом представляется масштабная тусовка политикума, включая сообщество западных и заокеанских послов, вокруг исключения из системы электронного декларирования представителей общественных организаций, которые по своим уставным положениям должны заниматься антикоррупционной деятельностью.

Внятного объяснения, почему эти организации должны быть выведены за рамки законодательства, которое и без того мало кто придерживается, никто дать не может. Звучат общие фразы и угрозы, мол, если что, мы отключим финансирование, и никаких кредитов МВФ!

Рыба гниет с головы

По словам председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Натальи Корчак, МВФ считает, что главное внимание в проверках деклараций должно быть к чиновникам с самого эшелона власти, потому что "рыба гниет с головы". Международный валютный фонд пообещал всестороннюю помощь при проверке имущественных и финансовых активов украинских декларантов за пределами государства. Такого же мнения придерживается старший эксперт финансового сектора МВФ Эмануэль Матиас, полагающий, что кредитор "тщательно следит за ситуацией на Украине" и увидел "определенную непоследовательность в декларациях некоторых украинских топ-чиновников".

В игру включились послы стран "Большой семерки" категорическим образом потребовавшие отменить электронные декларации для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов государственных компаний: "Послы стран "Большой семерки" остаются глубоко обеспокоенными приближением 1 апреля — конечной даты подачи электронных деклараций международными членами наблюдательных советов государственных компаний и антикоррупционными активистами. Мы настоятельно призываем народных депутатов во время ближайшего заседания найти законодательное решение, которым будут отменены эти требования в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, или отсрочено их действие", — подчеркивается в специальном заявлении.

Давление, оказанное на официальный Киев, всерьез обеспокоило Банковую. Президент Петр Порошенко призвал депутатов выполнить свой долг и разрешить антикоррупционерам ни с кем не делиться сведениями о своих доходах. Соответствующую стойку принял спикер парламента Андрей Парубий, попытавшийся во вторник продавить документ через сессионный зал, нарушая при этом всевозможные требования регламента. Документ семь раз ставился на голосование, но искомая цифра "226" на парламентском табло так и не появилась.

Жизнь за гранты

Что же стоит за этой возней в элитных верхах? Если бегло ознакомится с декларациями наиболее сознательных антикоррупционеров, которые все-таки вложились в отведенные сроки и до 1 апреля проинформировали общество о своих материальных благах, то вывод напрашивается сам собой: ну ничем они, антикоррупционеры, не отличаются от настоящих коррупционеров. За год построить дом, стоимостью в несколько сотен американских долларов, скопить приличное количество "зелени" банках коммерческих и банках из-под огурцов, и при этом жить "на одну зарплату" — надо умудриться! И тут я целиком и полностью на стороне той части депутатского корпуса, которая не вняла мольбам и просьбам "антикоррупционного" спикера и отказала в привилегиях для особо одаренных активистов. Раз уж покрывать себя позором е-декларирования, так всем вместе!

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А вот над вопросом, зачем продвинутым в смысле обладания всевозможными европейскими и американскими ценностями послам выводить из нашего национального бардака активистов-антикоррупционеров, стоит задуматься. То, что это "свои люди", строящие свою жизнь и борьбу не столько на западных ценностях, сколько на западных грантах, особо комментировать не требуется. Послы наверняка осведомлены о механизме распределения грантов в среде непорочных отечественных "антикоррупционеров" и точно отдают себе отчет, что приставка "анти" в этом словосочетании совершенно лишняя.

Послы стоят на своем

Но то, что известно посвященным, не должно стать достоянием широких масс. Иначе те самые выстраданные революционным путем демократические ценности окажутся не такими уж привлекательными. К тому же зарубежные послы – люди государственные, им небезразличны деньги, потраченные их правительствами на всевозможные безвозмездные субсидии заграничным активистам. Официально задекларировав эти суммы, с них нужно будет уплатить налоги в чужой стране. Это, во-первых. А во-вторых, эти суммы способны впечатлить не столько украинских, сколько европейских и американских налогоплательщиков, вдруг осознавших, на какие цели тратятся их кровные отчисления. Можно предположить, что цифры окажутся значительно выше всяческих оценочных показателей, время от времени появляющихся в печати.

Но и это еще не главное. В случае легализации на законодательном уровне деятельности антикоррупционеров, заграничные грантодатели теряют рычаги контроля над выпестованными структурами, которые органично впишутся в отечественную систему власти. А ведь сеть таких организаций задумывалась как раз как действенный механизм контроля над органами власти опекаемой страны. Терять такие возможности ни американцы, ни европейцы не хотят. Отсюда такое бесшабашное и нескрываемое давление на Банковую и угрозы лишить самого святого украинскую власть – кредитов Международного валютного фонда.

Это все, что вы хотели знать, но не решались спросить о ценностях западных демократий. Что же касается неудачного семикратного голосования в парламенте, то еще не вечер. С большой вероятностью можно утверждать, что уже в ближайшее время вопрос опять появится в повестке дня Верховной рады, а спикер парламента Андрей Парубий вновь поставит его на голосование. И если надо будет – сделает это не только семь раз. Как того требуют ценности европейской демократии.