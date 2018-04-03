Отмена е-декларирования: все "за", все "против"

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Аппарат Верховной Рады подготовил еще один законопроект об отмене е-декларирования для членов общественных антикоррупционных организаций и иностранцев, которые входят в состав набсоветов госкомпаний. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий. По его словам, новый проект закона предусматривает отмену самого е-декларирования для активистов, а также уголовной ответственности за своевременное непредставление е-деклараций.

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Вопрос об отмене обязательного е-декларирования для представителей общественных антикоррупционных организаций — один из основных на повестке дня работы ВР этой пленарной недели. При этом декларации о доходах должны были быть поданы до 1 апреля.

Удастся ли депутатам найти голоса за представленный законопроект, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала председатель общественной организации "Декларации под контролем" Александра Дрик.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як Ви оцінюєте плани нардепів позбавити антикорупціонерів і іноземців, які входять до наглядових рад державних компаній, звітності про доходи, якщо це вже відбулося і декларації оприлюднені?

— В мене є таке враження, що торги, які відбувалися навколо скасування електронного декларування для громадських активістів, стосуються того, щоб заодно скасувати і декларації для тих категорій осіб, наприклад, це можуть бути державні підприємства, таке теж лунало, в яких, як відомо, ховаються, мільярди корупційних статків. Це не виключено. І це тільки зайвий раз свідчить про те, що в нас парламенту немає як інституту представництва інтересів громадян, є парламент як збіговисько осіб, які захищають якісь власні інтереси або інтереси своїх патронів.

Як відреагує ЄС, представники країн Великої сімки і США?

— Сьогодні комітет, який мав би підготувати ті проекти рішень завтра для розгляду в парламенті, не зібрався, не було кворуму. Правило спікера парламенту Парубія в тому, що він не виносить на розгляд в сесійну залу ті рішення, які не були розглянуті на комітеті. Тому тут може йтися про те, що цього не відбудеться у вівторок саме через те, що комітет не прийняв відповідного рішення. Це по-перше, по-друге, відповідаючи на питання, як може на це відреагувати Захід, партнери, зокрема, ЄС і США, абсолютно очевидно, що електронне декларування, яке так віталося і яке було вимогою, нагадаю, для безвізу, для макрофінансової допомоги і для допомоги фінансової від МВФ, так і залишається вимогою. І це означає, що будь-які відкати в ефективності, в самій роботі системи електронного декларування або відсутність ефективної системи з перевірки цих декларацій, що ми маємо зараз, вона може призвести до того, що Україна просто опиниться перед загрозою втрати безвізу і не отримає фінансову допомогу. Я нагадаю, що таке вже було наприкінці минулого року. ЄС так і не надав Україні 600 млн євро траншу. Зокрема і через те, що Україна не забезпечила незалежності НАЗК і як органу, і ефективної перевірки декларацій. Тому мені здається, вже чіткіше сформулювати своє ставлення до того, що відбувається з антикорупційною реформою загалом і до електронного декларування зокрема, частиною якого є питання е-декларацій для активістів, чіткіше вже сформулювати неможливо. Прямим текстом це говориться.

Переважну більшість коштів ці організації отримують від ЄС чи США. Чи є ризик для тих організацій, які надають кошти, в разі нескасування декларування для громадських організацій? Чи перестануть вони виділяти ці кошти чи якось перерозподілять їх?

— Я не можу відповісти на це питання з точки зору донора. Можу сказати, що через те, що вони надають гранти, на них дія закону не розповсюджується. Але вона розповсюджується на них через те, вони працюють і самі отримують фінансування в рамках реалізації антикорупційних програм в Україні.

Тобто ці організації, які представлені тут, якщо вони борються з корупцією в якомусь проекті, вони теж мають декларуватися?

— Вони не борються з корупцією, вони отримують фінансування в рамках проектів, які стосуються боротьби з корупцією в Україні. Це важливо розуміти. Але дивлячись, як вони зареєстровані. Чесно, я не спеціаліст в цьому — в реєстрації міжнародних донорів. Але якщо вони отримують фінансування, то згідно того закону, який на сьогодні діє, вони теж можуть підпадати під його дію.

В такому разі, якщо вони припинять фінансування, чи припиниться антикорупційна діяльність в Україні?

— Антикорупційна діяльність навряд чи припиниться. Питання в іншому, що для громадських активістів і для громадських організацій це було і є дуже суттєвою підтримкою. Тому що будь-яка діяльність, яка реалізується в тих об'ємах і масштабах, як цим займається громадські організації, вимагає дуже багато часу і ресурсів. Це треба розуміти і усвідомлювати. Це юристи, це аналітики, це технічні спеціалісти. Бо робота, яка виконується, якщо ми говоримо банально навіть про аналіз законодавства, яке з'являється кожен день, я вже не кажу про адвокаційні кампанії, справді вимагає ресурсів. Тому для громадських організацій звичайно це серйозна підтримка. Але це не означає, що вони одразу припинять свою діяльність. Тому що громадські організації в Україні діють не тому, що їх фінансують для реалізації певних завдань, а тому, що вони самі хочуть подолати корупцію в Україні і самі шукають для цього способи фінансування, в тому числі і міжнародних донорів.

Ситуацию с отменой е-декларирования для антикоррупционеров в эфире "ГС" также прокомментировал политолог Василий Мокан.

Чому і антикорупціонери, і Європа виступили проти декларування? Чим і кому воно може загрожувати?

— Насправді, таке широке електронне декларування як для чиновників для громадського сектору — це не є практикою демократичних країн світу. І логіка в тому, що не може людина, яка займається громадською діяльністю, бути зобов'язана декларувати свої статки і фактично подавати у такому повному обсязі декларацію, як це роблять, наприклад, люди, які пов'язані з виконанням функцій держави.

Навіщо це було зроблено?

— На мій погляд, метою цієї всієї кампанії є все-таки не популярна в наші дні думка — притягнути до якоїсь кримінальної відповідальності громадських активістів, а метою було все-таки інформаційно висвітлити ті показники, які зафіксовані в електронних деклараціях громадських діячів, і показати, що на сьогоднішній день боротьба з корупцією є такою доволі прибутковою справою, тому що якщо ми подивимося на окремі декларації найбільш відомих персонажів з громадського сектору антикорупціонерів, то ми побачимо, що в них офіційні зарплати сягають 2-3 тисячі доларів, що на сьогоднішній день є набагато вище, ніж середня зарплата по країні. І метою цього декларування, чому і затягнули зі скасуванням цих поправок до 1 квітня, саме щоб антикорупціонери, громадські діячі подали ці декларації, і потім інформаційно висвітлити іншу картину їх громадської діяльності. Хоча я переконаний, що ці поправки будуть скасовані вже найближчим часом. І жодної кримінальної відповідальності ніхто з антикорупціонерів не понесе.

Тут справа в політичній відповідальності? Чи будуть декларації політично використані?

— Безумовно. Власне, для цього це і робилося. І Ви правильно підмітили, що мова йде про керівний склад громадських організацій. На них і було спрямована ця вся задумка, тому що в українському суспільстві популярна думка, що борці з корупцією у громадському секторі працюють ледь не за "дякую". А насправді вони отримують не менше, дійсно, топ-чиновників чи керівників державних великих підприємств. Метою цих поправок і було показати іншу картину їх статків. І я думаю, що кожна з декларацій найбільш відомих борців з корупцією буде предметом детального аналізу найближчі тижні в інформаційному полі нашої держави.

Що буде у вівторок в парламенті?

— Важко назвати причини, чому не зібрався антикорупційний комітет. Хоча останнім часом це їх звична практика. І це пов'язано не тільки з розглядом цих законопроектів, а і з визначенням аудитора для НАБУ, і ряд інших питань. Після того, як голову комітету Єгора Соболєва звільнили з посади, там зараз досить складно з засіданнями і з кворумом. Але разом з тим, я не беруся прогнозувати, коли будуть скасовані норми про декларування обов'язкове для громадських організацій, але це буде однозначно зроблено. Обіцянки дані на найвищому рівні. І це просто питання часу. Найголовніше, що до 1 квітня цього не зробили. І заставили таким чином громадський сектор задекларувати свої статки.

К слову, глава общественного совета при НАПК Виктор Таран в эфире "ГС" высказал опасение, что на местном уровне е-декларации станут инструментом расправы над антикоррупционерами. По его словам, в личных беседах депутаты признаются, что обязательство декларировать доходы стало их местью активистам.