В МВФ отреагировали на отказ Рады отменить декларации для антикоррупционеров

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд придерживается позиции о необходимости электронного декларирования в пределах должностных лиц.

Об этом на запрос УНН ответили в пресс-службе представительства МВФ в Украине.

"Декларации об активах является важным инструментом борьбы с коррупцией среди государственных служащих, и они должны ограничиваться должностными лицами высокого уровня под юрисдикцией НАБУ", — ответили в МВФ на вопросы очередного провала попытки отменить обязательное электронное декларирование для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

О возможных последствиях провала попытки отменить е-декларирования для антикоррупционеров в МВФ ответа не дали.

Напомним, Верховная Рада Украины отказалась рассматривать во вторник законопроект об отмене нормы, обязывающей представителей общественных негосударственных организаций, занимающихся вопросами противодействия коррупции, подавать электронные декларации. Включение этого вопроса в повестку дня поддержали лишь 195 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В марте 2017 года Рада приняла закон, которым приравняла антикоррупционных активистов к представителям власти и обязала их подавать декларации. Тогда западные партнеры Киева резко раскритиковали эту норму и потребовали ее отменить. Однако депутаты до сих пор не рассмотрели необходимые законопроекты.

Представительство ЕС в Украине ранее заявило, что инициатива обязать подавать электронные декларации представителей негосударственных организаций противоречит достижениям власти в вопросе декларирования и требовало отменить декларации.

Представители общественных организаций считают, что подобная норма существенно осложнит возможности для международных партнеров Украины инвестировать в борьбу с коррупцией, а также делает "антикоррупционные организации потенциальными мишенями для запугивания и преследования со стороны власти".

Читайте также: Отмена e-деклараций для активистов: что будет с безвизом?

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции предоставило разъяснения о том, какие участники антикоррупционных общественных организаций должны подавать электронные декларации, а какие — нет.