Забловский: "нулевое декларирование" для чиновников — рисковый шаг

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко выступает за проведение налоговой амнистии в Украине, чтобы украинцы могли заплатить соответствующий налог, завести деньги в Украину и законно инвестировать средства в украинскую экономику. Таким образом, президент снова предложил вернуться к идее о "нулевом декларировании".

"Нулевое декларирование" предполагает, что все украинцы обязаны будут подать в ГФС декларацию, в которой укажут все свое имущество – движимое и недвижимое – а также деньги на депозитах, зарплату и деньги, которые, грубо говоря, лежат под матрасом. Если происхождение этих средств будет доказано, то налог с них платить не нужно. Если происхождение будет не доказано, то надо будет заплатить несколько процентов от этих "серых" денег.

К слову, глава парламентского комитета по вопросам таможенной и налоговой политики Нина Южанина призывает законопроект о "нулевом декларировании" еще обсудить с бизнесменами и усовершенствовать.

Перспективы принятия законопроекта о "нулевом декларировании" в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Как вы относитесь к этой идее "нулевого декларирования"? Поможет ли это украинской экономике? Нужно ли это вообще?

— Как в любом вопросе, нужно искать золотую середину. Порошенко правильно сказал, что эта инициатива не новая, она два года тому назад уже поднималась, и как раз руководителем комитета — Южаниной был разработан законопроект. По сути, законопроект уже два года существовал, и его пытались уже начинать обсуждать. Уже тогда возникало к нему довольно много разных высказываний, мнений. Поэтому, я думаю, этот процесс только сейчас начинается. А возвращаясь к инициативам, проблема институционального доверия так называемая, низкое доверие к любым институтам власти. Соответственно, все, что продуцируется сейчас институтом власти, очень воспринимается всегда, я бы не сказал, негативно, но многие инициативы не воспринимаются. А доверие, что касается налоговой системы, тут уровень еще ниже, если говорить об отношениях с бизнесом. Поэтому такие инициативы имеют место в других странах, та же Италия довольно часто прибегает к практике легализации, в том числе мафиозных денег, нажитых преступным, незаконным путем. Но они это сознательно делают, понимая, что лучше таким образом договориться и получить хоть какие-то средства, чем практиковать теневой кэш в своей экономике. Поэтому подходы разные.

Читайте также: Хорошую идею превратили в фарс. Разумков об электронном декларировании

Но тут ключевое условие — каким образом это будет происходить. Сама инициатива неплохая. Но возникают вопросы по доверию к этой инициативе, как таковой. Неверие в то, что люди готовы сейчас декларировать. Знаю, что предыдущей версии законопроект, если не ошибаюсь, до миллиона сумма была гривен. То есть вы могли спокойно задекларировать и указать, не указать источник, уплатить определенный процент. Я бы не сказал, что это сейчас вызовет фурор, и все бросятся декларировать свои ранее нажитые разным способом средства. Поэтому надо видеть, во-первых, сначала сам текст законопроекта, уже два года прошло, мог сильно измениться, я думаю, что он должен был измениться… Я бы все-таки пошел бы каким-то путем пилотным, то есть не масштабировал на всю страну, ограничился каким-то небольшим регионом, скажем, областью, или определенной частью населения и апробировал, насколько это удачная будет идея. А потом уже попробовать его масштабировать на всю страну, на всех желающих.

В чем это недоверие к фискальным структурам может выразиться в данном случае? Опасение, что потом привлекут к ответственности?

— В том числе, и неверие в само это мероприятие, ведь многие размышляют следующим образом: поскольку это, может, их и не должно коснуться, они этого могут и не делать, понимая, что это для тех, кто бросится на эту инициативу, поверит в очередные благие намерения. Я не говорю, что это не благие намерения. Я говорю о том, что степень доверия определяет степень готовности следовать тем или иным действиям, в данном случае. Поэтому, возвращаясь к доверию, доверие строится, опять-таки, незавершенность многих реформ, связанных с налоговой системой, это реформы ДФС, о которых мы постоянно говорим, это внедрение других налоговых инноваций. Без этой реформы — правоохранительной, судебной системы и подобной — без вот этих вещей мы и говорим о низком доверии.

Может, вся эта инициатива будет направлена исключительно на помощь чиновникам и депутатам объяснить, откуда у них такие состояния в электронных декларациях?

— Я вам скажу, что депутаты у нас уже очень многие биткоины декларируют спокойно. Недавно задекларировал один товарищ на несколько миллиардов гривен. Я думаю, что уже даже в биткоинах не боятся декларировать, и с них сейчас никаких налоговых обязательств, по сути. Понятно, что для многих чиновников системное электронное декларирование — это был большой вызов. То есть уже после этого проверяется информация — косвенные, не косвенные методы анализа позволяют определить источник этих доходов. Поэтому для чиновников это как раз очень большой риск. Потому что таким образом они еще больше себя раскрывают.

К слову, система е-декларирования полностью инфицирована коррупцией, считает политолог Руслан Бортник. Также он подчеркнул, что е-декларирование — лишь инструмент, который дает результат в зависимости от того, в чьих руках он находится.