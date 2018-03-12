Порошенко предложил налоговую амнистию

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Украинцам нужно предоставить возможность завести деньги в Украину и законно инвестировать их в украинскую экономику. Об этом в понедельник, 12 марта, заявил президент Украины Петр Порошенко.

О такой идее налоговой амнистии глава государства рассказал на встрече с представителями бизнес-сообщества.

"Я предлагаю еще раз вернуться к обсуждению так называемой нулевой декларации. Мы не можем говорить о том, что каждый украинец в чем-то виноват, нужно дать возможность каждому украинцу уплатить соответствующий налог, согласно закону, завести деньги в Украину, инвестировать их в украинскую экономику и чувствовать себя свободным гражданином свободной страны", — сказал он.

Глава государства предложил присутствующим принять участие в разработке законопроекта о так называемой нулевой декларации.

"Я его не буду подавать сейчас. Но если вы это поддерживаете, я предлагаю нашу совместную работу для того, чтобы защитить прежде всего малый и средний бизнес", — отметил президент.

Ранее сообщалось, что почти 70% предпринимателей начисляют зарплату своим работникам с нарушениями. Так, например, при проверке Государственная фискальная служба выявила 130 нанятых сотрудников, которые работали без оформления. При этом существует разрешение Кабмина инспекторам труда без предупреждения проходить в любые помещения предприятия по жалобе работников.