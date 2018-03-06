Гончаров: нигде нет ничего личного - только политический бизнес

РИА Новости Украина РИА Новости Украина Евгений Котенко Бедность - угроза национальной безопасности Украины

Премьер Владимир Гройсман объявил о грядущей весне реформ, которая по его оценкам принесет стране в скором времени небывалый экономический рост: в 5-7 % ВВП ежегодно.

По данным ООН, в Украине за чертой бедности живет 60% населения. По версии американского делового издания Bloomberg, Украина в 2017г. остается в десятке беднейших стран мира (7-е место). При этом в Организации Объединенных Наций полагают, что ныне в Украине голодает более трех миллионов жителей.

В самом тяжелом положении, естественно, находятся пенсионеры. По данным правительства, сейчас в Украине их около 12 млн. Из них 8 млн. получают минимальную пенсию — 1300 гривен. Причем в Минсоцполитики заявляют, что некоторые получают еще меньше — около 950 гривен.

Экономический эксперт Александр Гончаров считает, что в Украине растет раскол в рядах политической элиты, а также отчуждение бедного общества от власти, что приближает к еще более мощному противостоянию.

"РАСТЕТ РАСКОЛ в рядах политической элиты, а также растет отчуждение бедного общества от сытой власти, приближая нас к более мощному противостоянию. И нет ничего в мире, чего бы ни выдержали наши люди, любые унижения. Но самое загадочное, что мы сами выбираем такую власть", — пишет Гончаров у себя в Facebook.

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По его мнению, у губернаторов и министров — ничего личного, обычный украинский политический бизнес, действующий по принципу "сегодня народу будет хуже чем вчера, но утешает то, что лучше, чем завтра".

"Плюс страны ЕС и США так и не оценили усилий наших властей. Как ни странно сознавать, но ни в США, ни в Германии, ни во Франции, которые все больше погружаются в разрешение своих внутренних проблем, не остается времени на увещевания украинских политиков проводить реформы и начинать борьбу с коррупцией, иначе никто кредиты давать не будет. Да и Россия с В.Путиным напряглись…", — резюмирует эксперт.