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    Гройсман объявил войну бедности - бедных выросло в разы

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (923)

    (обновлено: )43790
    Уровень бедности в Украине в течение 2017 года сократился с 54,5% до 39,4%, заявил на итоговой пресс-конференции министр социальной политики Андрей Рева. Но тут нужно разобраться...
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    Украинское фото

    Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

    Не так давно Владимир Гройсман объявил о грядущей весне реформ, которая по его оценкам принесет стране в скором времени небывалый экономический рост: в 5-7 % ВВП ежегодно. При нынешних 1,8% – просто рывок в лидеры экономического роста Европы. Да что там Европа, догоним и перегоним США. Там ведь прогнозируют максимум три процента.

    Впрочем, если обратиться к опыту "рывков" нынешнего премьера в светлое заоблачное будущее для пересичных громадян, то еще не остыли чернила на другой, не менее амбициозной программе "винницкого" премьера – преодолении тотальной бедности в стране. И что, пошли ощутимые результаты? Очередной пиар-пузырь в пользу доверчивых. Проведем беглый анализ результатов и их оценки снизу.

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    Итак, в 2016 году Кабмин Гройсмана утвердил Стратегию борьбы с бедностью в стране. Согласно документу, через четыре года количество бедных людей в Украине должно уменьшиться с 28% до 15%, то есть с 11 млн человек до 6 млн.

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    Однако уже с этой позиции в экспертной среде возникли сомнения в достоверности правительственных оценок числа бедных в стране. И они-таки оказались небеспочвенными. Спустя не многим более года, после принятия программы по ее первым результатам отчитался министр соцполитики. Уровень бедности в Украине в течение 2017 года сократился с 54,5% до 39,4%, заявил на итоговой пресс-конференции министр социальной политики Андрей Рева: "В течение года, по данным Госслужбы статистики ипо методике, которой пользуются международные организации, оценивающие уровень бедности в Украине, уровень бедности у нас снизился с 54,5% до 39,4%, в том числе среди работающих лиц с 45,4% до 26,9%".

    То есть в 2016-м году по расчетам КМУ у нас было 28% бедных, а у автономных Минсоцполитики и у Госстата – 54,5 %. Почти вдвое больше. Короче говоря, бедных у нас так много, что сосчитать точно ни правительство, ни Госстат или профильное министерство просто не в состоянии. Вопрос, который закономерно возникает в этой связи уже даже не о профессионализме вип-чиновников, а о банальном знании арифметики. Ну и конечно о какой стратегии борьбы с бедностью тогда может идти речь. Одно радует, темпы падения бедности в Украине по Реве даже превосходят оптимистичные прогнозы Гройсмана. Четырехлетку последнего Рева, по крайней мере на бумаге, готов выполнить за три года. А то и ранее. Ну просто украинцы станут меньше есть, а потому и богатеть будут быстрее. Кажется, такой рецепт министра главная стратегия.

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    О результативных действиях Кабмина в борьбе с бедностью свидетельствуют последние данные Госстата о невиданном росте средней заработной платы в Украине.

    Так в декабре 2017 года она составила 8 777 грн, а четыре года назад — 3 619 грн. Если сравнить эти суммы с учетом более чем двукратной инфляции за это время, то получим 6-процентный рост реальных трудовых доходов. За это же время, согласно Госстату, наблюдался один из наиболее существенных ростов, на 19,1%, реальной зарплаты за всю украинскую историю. Однако, если брать опросы социологов, то выходит, что, либо украинцы не заметили, что стали жить лучше, чем в 2013-м и ранее, либо научились мастерски скрывать улучшение своего материального положения. А может Госстат свое подсчеты проводил в какой-то другой Украине из параллельной реальности?

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    Вопреки ему, согласно исследованию Center for Insights in Survey Research, 64% опрошенных в декабре 2017 года украинцев заявили, что их финансовое положение за последний год ухудшилось.

    По данным соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС) в мае 2017 года, лишь 50,3% граждан полностью хватает денег на еду, а покупать одежду уже трудно. 27% ответили, что им хватает денег на еду, одежду и они могут немного откладывать. При этом 17,8% украинцам не хватает денег даже на еду.

    А вот данные научного сотрудника Института социологии НАН Украины Виталины Буткалюк: "Каждый третий (34%) украинец говорит о том, что у него не хватает возможности на приобретение самых необходимых продуктов, это не просто бедные, это нищие люди. О том, что не хватает необходимой одежды, говорит каждый четвертый (25%) украинец, о том, что не хватает необходимой медицинской помощи — примерно половина (53%) украинцев".

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    По данным ООН, в Украине за чертой бедности живет 60% населения. По версии американского делового издания Bloomberg, Украина в 2017г. остается в десятке беднейших стран мира (7-е место). При этом в Организации Объединенных Наций полагают, что ныне в Украине голодает более трех миллионов жителей.

    В самом тяжелом положении, естественно, находятся пенсионеры. По данным правительства, сейчас в Украине их около 12 млн. Из них 8 млн. получают минимальную пенсию — 1300 гривен. Причем в Минсоцполитики заявляют, что некоторые получают еще меньше — около 950 гривен. Фактически, при таком уровне доходов можно смело предположить, что 8 млн. стариков голодают, не говоря уже о полной невозможности обеспечить себя медикаментами.

    Кроме стариков в группы риска оказаться за чертой бедности входят семьи, имеющие детей – 33,1%; многодетные семьи – 76,4%; семьи с двойной нагрузкой – где есть дети и безработные — 26,4%. Проще говоря, если не хочешь жить в бедности – откажись от детей. И это в стране, где ежегодно убыль населения в среднем на 200 тысяч превышает рождаемость.

    Если сравнивать вышеприведенные данные, которые говорят о том, что реально бедных в Украине ныне в пределах 60-70% с уровнем 2013 года, то речь идет о почти трехкратном росте.

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    Официально установленный прожиточный минимум в Украине составляет 1544 гривны. По текущему курсу НБУ это в районе 57 долларов или 1,8 доллара в день. Почти в три раза ниже критерия ООН, применяемого к отсталым странам Азии и Африки для расчета уровня жизни "за чертой бедности". Он, как известно, составляет 5 долларов в день и 150 долларов в месяц. При том что в этих теплых странах нет нужды оплачивать теплоснабжение в зимний период. Даже минимальная зарплата в 3200 грн, которую в свое время, Гройсман, презентую свою Стратегию борьбы с бедностью, назвал первым шагом в ее реализации, не тянет на уровень "за чертой бедности" ООН.

    Если же подводить первые итоги реализации стратегии Владимира Гройсмана борьбы с бедностью, то за год воплощения ее в жизнь удалось разработать методику определения глубины бедности. Над которой трудились Минсоцполитики, Минфин, Госстат, Минэкономразвития и даже Национальная академия наук. Короче, если раньше мы не знали, как определить бедного человека в Украине, то теперь в научном смысле точно не промахнемся, высчитывая где бедный у нас, а где хитрый, косящий под бедного. Даже если бегло оценить научно-методический вклад наших министерств в определение отечественного уровня бедности, то, как говорили в советский научной среде, "без пол-литра не разобраться".

    Согласно этой методике бедных разделили на три группы, а бедность — на три уровня.

    Для такого разделения рассчитываются следующие показатели: совокупный дефицит дохода бедного населения; средний дефицит дохода бедного населения; глубина бедности.

    К первой группе относятся: совокупные эквивалентные расходы лица ниже 75% среднедушевых; совокупные расходы лица ниже фактического прожиточного минимума в среднем на душу населения; общие эквивалентные доходы лица ниже фактического прожиточного минимума в среднем на душу населения; общие эквивалентные доходы лица ниже законодательно установленного прожиточного минимума в расчете на месяц в среднем на 1 человека.

    Ко второй группе относятся: эквивалентные расходы лица ниже черты бедности, определенной ООН для стран Центральной и Восточной Европы как гривневый эквивалент 5,05 доллара США; среднедушевые эквивалентные доходы лица ниже 60% по шкале эквивалентности ЕС.

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    Третья группа, самая бедная, характеризуется сокращением либо полным отсутствием возможности граждан удовлетворять свои основные потребности. По методологии ЕС, к таким признакам относятся: задолженности по выплате ипотечного кредита или арендных платежей, счетов за коммунальные платежи; неспособность оплатить недельный ежегодный отпуск вдали от дома; невозможность позволить себе цветной телевизор, стиральную машину, мобильный телефон и автомобиль, а также неспособность платить за потребление блюд с мясом, курятиной, рыбой (или их вегетарианским эквивалентом) через день.

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Теперь, после создания такой глубоко научной и малость запутанной методики, бедность в Украине начнет убывать просто невиданными темпами. По Реве – не менее 15% в год. Сама собой. По крайней мере – в отчетах Госстата.

    Следуя такому передовому опыту, видимо стоит подумать и о создании методики расчета и определению результатов предстоящей "весны реформ". Ввести соответствующие уровни. А то, кто ж из нас простых смертных поймет, что реформы уже материализовались и мы давно живем как Европе, при том, что денег у нас как у бедных африканцев.

    Ну, а социология, как с ней-то быть? А предлагаю объявить ее в Украине лженаукой. По крайней мере на период реализации стратегии борьбы с бедностью.

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