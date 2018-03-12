СБУ жестко задержала депутата-бизнесмена из ДНР

Пресс-служба СБУ

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой задержали по подозрению в финансировании терроризма бизнесмена, чьи продуктовые магазины работают в ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Пресс-служба СБУ СБУ задержала бизнесмена с ДНР

Пресс-служба СБУ СБУ задержала бизнесмена с ДНР

Правоохранители установили, что делец является владельцем одной из крупнейших сетей продуктовых маркетов на оккупированной территории Донбасса. Он наладил механизм поставки продуктов питания и табачных изделий из России.

"Часть продукции напрямую шла на нужды незаконных вооруженных формирований боевиков", — заявляют в спецслужбе.

По ее данным, бизнесмен, который также является действующим депутатом городского совета Горловки, входит в десятку крупнейших налогоплательщиков в "бюджет" так называемой республики.

В конце февраля СБУ задержала на взятке группу ровенских таможенников.