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    СБУ жестко задержала депутата-бизнесмена из ДНР

    (обновлено: )49306
    По заявлению СБУ, мужчина является владельцем одной из крупнейших сетей продуктовых маркетов на оккупированной территории Донбасса. Кроме того, он также депутат горсовета Горловки.
    СБУ задержала бизнесмена с ДНР
    Пресс-служба СБУ

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой задержали по подозрению в финансировании терроризма бизнесмена, чьи продуктовые магазины работают в ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

    Пресс-служба СБУ
    СБУ задержала бизнесмена с ДНР
    Пресс-служба СБУ
    СБУ задержала бизнесмена с ДНР

    Правоохранители установили, что делец является владельцем одной из крупнейших сетей продуктовых маркетов на оккупированной территории Донбасса. Он наладил механизм поставки продуктов питания и табачных изделий из России.

    "Часть продукции напрямую шла на нужды незаконных вооруженных формирований боевиков", — заявляют в спецслужбе.

    По ее данным, бизнесмен, который также является действующим депутатом городского совета Горловки, входит в десятку крупнейших налогоплательщиков в "бюджет" так называемой республики.

    В конце февраля СБУ задержала на взятке группу ровенских таможенников.

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