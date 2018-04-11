Зачем депутатам декларации антикоррупционеров?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Верховная Рада отказалась отменить электронное декларирование для членов антикоррупционных общественных организаций. Сначала Рада отклонила президентский и депутатский законопроекты, которыми предлагалось отменить отчетности о доходах для антикоррупционеров. После того, как депутаты не поддержали в первом чтении эти законопроекты, спикер предложил их отправить на доработку, однако это предложение народные депутаты тоже не поддержали.

Затем председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил нардепам повторно включить в повестку дня сессии два других проекта законов — уже о продлении срока подачи электронной декларации антикоррупционер, однако и эта инициатива не нашла поддержки среди народных избранников

Таким образом Рада завершила рассмотрение вопроса о предоставлении е-деклараций представителями общественных организаций, не приняв никакого решения.

Напомним, сейчас закон обязывает до 1 апреля определенные категории должностных лиц, госслужащих подавать электронные декларации. В этом году эта обязанность возложена и на активистов антикоррупционных организаций. Это вызвало критику самих активистов, а также международных партнеров. Украинские власти обещали изменить норму об обязанности подавать е-декларации, президент Петр Порошенко даже несколько раз просил парламент ликвидировать эту норму, призывали это сделать и в Евросоюзе. В частности, в заявлении ЕС отмечается, что "несостоятельность отменить это требование… не соответствует европейским стремлениям Украины и настойчивым рекомендациям Украины от международных партнеров". США назвали закон, который вводит обязанность е-декларирования для общественных активистов, "карательным".

Почему ситуация сложилась вопреки желаниям президента и западных партнеров, рассказал политолог Николай Давидюк в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як так сталось, що всі кажуть, що це погана норма, її треба скасовувати, а потім приходять в зал і не голосують за це?

— Це подвійна гра і лицемірство, які властиві українським політикам, тільки зараз вони грають дуже погано і це зрозуміло. Але точно таку гру вони грають, коли кажуть, що зарплати і пенсії дуже малі і треба їх підняти, замість цього піднімають свої пенсії, а не громадян. Наприклад, коли кажуть, що хочуть зняти депутатську недоторканність, бо нікому вона не треба, але вже 26 років її не знімають. Дуже багато або вони кажуть, що вони хочуть чесних виборів, але це не значить, що вони насправді хочуть чесних виборів.

Якщо це може вплинути на наші відносини з європейськими партнерами, то що ж тоді стане?

— Будуть гратися, тому що насправді внутрішні почуття, внутрішні струни депутатів, коли їм вказували на їхні багатства, маєтки і злитки золота, вони дуже образились на тих, хто це казав і, власне, під них зробили цей закон, щоб продемонструвати, що різниця між ними начебто не така велика, бо інколи одні й ті самі люди жили на одному сходовому майданчику. Але, я думаю, що активістам, які писали свої анкети і публікували їх в інтернеті в публічному доступі і до цього, боятись нічого. Друге питання — підрядники або, наприклад, люди, які входять в наглядові ради українських компаній, наприклад, "Нафтогазу", ось тут проблеми, як потім їх запрошувати на такі відповідальні посади, щоб вони потім ще звітували органам, які насправді не завжди працюють, а потім не завжди виносять адекватні рішення. Ситуація наступна. Будуть гратись до того моменту, доки ЄС не натисне або не надішле дуже серйозний, гучний меседж. Дана боротьба ще має політичні ознаки, бо боротьба з корупцією була одним із тих інструментів, яка створювала рейтинги і насправді, як мінімум ще півроку назад або два роки назад, шлях від антикорупціонера в депутати був достатньо короткий. Активний антикорупціонер — вже кандидат в депутати. Цього теж боялись політики, тому вони намагались вдарити, причому вдарити дуже розумно і грамотно. Вони висмикнули кілька прізвищ, вони висмикнули кілька ситуацій, наприклад, дівчина, яка купила квартиру за п'ять тисяч. Ми не знаємо, купувала вона її за п'ять тисяч, не купувала, як мінімум, всі про це говорять. Друге кліше, яке запустили депутати в медіа, що всі антикорупціонери живуть в будинках по 200 квадратів, але хтось живе в 110, а хтось в 250, тим не менше, у нас є кліше, що всі живуть у 200. Вони створили певну кількість кліше, якими зараз будуть рівняти всіх однією лінійкою. Але, тим не менше, я думаю, що ця гра завершиться. Вони підвісять їх на гачок певний, як мінімум, медійний уже підвісили.

Ви сказали, що будуть гратись, поки не відчують сильний меседж від західних партнерів. Що це може бути?

— Насправді можливостей багато. Можна, наприклад, відмінити зустріч з кимось з українських високопосадовців. Хтось збирається в Брюссель летіти, а йому скажуть: "друже, сиди вдома", і він це зрозуміє. Друге, наприклад, можна сказати, що наступна фінансова допомога, яку нам обіцяли відміняється, або кворум якийсь чи там велика конференція відміняється, думайте, що ви зробили не так.

Історія минулого тижня, що генпрокурору нібито закрили візу в США. Ми точно не знаємо, але, якщо, дійсно, закрили візу, то це один із тих натяків, про які ви кажете, а якщо ні, то просто наклеп. Я до того, що навіть якщо позбавили його візи, то медійно дуже красиво вийшло.

— Насправді я не знаю, позбавили візи його чи не позбавили. Як мінімум, Сейшельської візи його точно не позбавили, бо він літав.

Такі речі можна обійти медійно.

— Теоретично так. Але, наприклад, якщо ми говоримо про ЄС, вони скажуть: "я не хочу туди їздити". Ок, можеш не їздити в Іспанію, в Монако чи на південь Італії. Але якщо буде проходити ПАРЄ, буде проходити форум Україна-ЄС і від України ніхто з політиків не приїде чи безліч багато інших і не тільки депутатів, тут може взагалі бути рівень міністра, президента чи будь-кого іншого. Тому тут є певні ризики. Але в таких випадках, як показує досвід української політики, наші можновладці відступають. Вони відступлять, скажуть "все, добре, ніяких питань до антикорупціонерів немає", але медійно ще будуть продовжувати завдавати удару. Вони вже в цьому напрямку для себе самих досягли певних результатів. Вони, дійсно, змогли встановити кліше, про які я говорив, вони уже технологічно їх практично нав'язали. А потім з часом можуть змінити або зняти якісь обмеження, ще щось, тобто вони підфарбувати вміють.

До речі, дуже важлива річ. Влада уже в бонусі, вони отримали плюс. Є певна хвиля, вона вже спостерігається, антикорупційного відходу від реформ, відходу від боротьби з корупцією. Антикорупційний суд уже незрозуміло, куди закинули, за нього ніхто не згадує, хоча на початку березня це була одна з тем, уже був він однією ногою прийнятий. Далі. Другий керівник НАЗК — схожа ситуація. Очікувати перспективи того, що там будуть суперзміни, суперреформи, поки що не приходиться, але на чудо ми надіємося. Третє — те, що антикорупційні органи уже почали боротьбу один між одним, але не проти тих найбільших злочинців. Добре, хай вони самоочищаються, але виникає проблема, що начебто не прописано, хто буде заступником, хто буде в.о, інше, тобто комплексно якщо дивитись на всю цю картину, то виходить так, що від боротьби з корупцією відійшли політики, але запустили новий етап — розмови про боротьбу з корупцією і ми зараз це все з вами спостерігаємо.

Тобто нові законопроекти можна буде ухвалювати лише в рамках наступної сесії, щоб відмінити чи декриміналізувати декларації антикорупціонерів?

— Насправді депутати себе повели дуже емоційно і взагалі не прийняли жодного рішення, це насправді дуже непрофесійно. Дійсно, більшість депутатів не хотіли голосувати, тому що були ображені на антикорупціонерів і навіть ті, які подумували, що начебто мали голосувати, вони теж відмовлятись це робити, хоча на камеру кожен відігрував свою роль. Є кілька варіантів, я думаю, їх можна шукати, можуть взагалі як новий закон реєструвати. Ви пам'ятаєте, що у нас там зміни в Податковий кодекс вносили через третій закон, який не має ніякого відношення. Тому, якщо захочуть, то рішення приймуть. Немає таких рішень, яких у ВР провести не можна було б. Вони настільки талановиті, що можуть провести будь-що навіть заднім числом або проголосувати за один проект, а на підпис понести зовсім інший. Тому, я думаю, що все більш залежатиме від геополітичної ситуації навколо даного питання. Якщо це буде стояти на перешкоді євроінтеграції, це питання знімуть з порядку денного, проголосують так, як треба, або познімають всі ці заборони чи вимоги, які вони ставлять. Якщо не буде, залишать тихенько, переграють, залишать одну-дві медійних маніпуляції і забудуть і вже начебто до буденності будуть відноситись. Це лише бажання депутатів позбутись певних політичних конкурентів.

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Ранее глава общественной организации "Декларации под контролем" Александра Дрик заявляла, что е-декларирование для антикоррупционеров неконституционно.

А председатель общественного совета при НАПК Виктор Таран в свою очередь отметил, что депутаты признаются, что это была месть.