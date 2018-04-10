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    Миллионы в декларациях слуг украинского народа

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    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (443)

    (обновлено: )10702
    В воскресенье, 1 апреля, завершился очередной этап представления электронных деклараций о доходах госслужащих Украины. Электронные декларации за 2017 год подали свыше 816 тысяч человек, сообщает пресс-служба НАПК.
    Миллионы в декларациях слуг народа. Инфографика
    РИА Новости Украина

    "Основные проблемы, с которыми столкнулись субъекты декларирования – это потерянные пароли к электронно-цифровой подписи, окончание срока электронно-цифровой подписи, несвоевременная смена почтового ящика из вражеских российских почтовых сервисов: mail.ru, list.ru, yandex.ru и других, а также ошибки в фамилиях, ИНН, правописание фамилий, имен, отчеств на русском языке и другие", – говорится в сообщении НАПК.

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    Агентство отмечает, что "очередной год подряд субъекты декларирования демонстрируют низкую организованность по заполнению деклараций, создание черновиков, проверки срока действия ЭЦП, данных персонального кабинета и т.д.".

    НАПК начинает работу по проверке поданных деклараций.

    Ранее сообщалось, что о своих доходах отчитался президент Петр Порошенко, который только на отдых и туристические услуги в Украине потратил около трех миллионов гривен. Также декларации подали премьер Владимир Гройсман и глава Минздрава Ульяна Супрун.

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