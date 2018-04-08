Достояние революции: люди скребут по дну кастрюли, чиновники хапают миллионы

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина
Сбережения населения стремительно падают. Об этом свидетельствуют данные Госстата за 2017 год. По данным статистики, сбережения сократились аж на 69 млрд грн, из них сбережения в иностранной валюте сократились на 56 млрд грн. Люди интенсивно достают из кубышек доллары, припасенные на "черный день", значит социально-экономические ситуация в стране все ухудшаются и люди не верят в перспективы улучшения ситуации.
Номинальные доходы выросли на 24,4%. При этом, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в 2017 году увеличились всего на 6% по сравнению с 2016 годом. Таким образом, доходы в прошлом году росли, в основном, за счет номинального роста зарплат и соцвыплат. Заработная плата в 2017 году выросла на 31,1%, при этом, объем социальной помощи и другие социальные трансферты выросли на 24,6%. Располагаемый доход в расчете на одного человека в прошлом году составил 43,5 тыс. грн, что на 7,9 тыс. грн больше, чем в 2016 году.
Выиграло от роста номинальных доходов не население, а государство, собрав больше налогов. Так, по данным Госстата, налоги на доходы и имущество выросли на 33%. Взносы на соцстрахование выросли на 23%.
Что касается структуры, то в 2017 году 44,3% доходов украинцев составила зарплата (в 2016 году — 42%), прибыль и смешанный доход — 17,5% (19%), доходы, полученные от собственности — 3% (3,8%), социальная помощь и другие соцтрансферты — 35,1% (35,2%).
Как видим, украинцы все меньше зарабатывают на собственности и все больше зависят от зарплаты и социальной помощи.
Однако стимулов становится богаче и выходить из черты бедности все меньше, ведь так есть риск лишиться жилищных субсидий. Как стало известно, власти планируют расширить полномочия социальных инспекторов — "ревизоров", — чтобы те лично могли посещать получателей субсидий и оценивать их "степень нуждаемости". В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект.
Народным депутатам пока везет
Пока украинцы стремительно беднеют и тратят деньги на "черный день", их народные избранники и "слуги народа" интенсивно обогащаются, используя для этого разные нестандартные методы. Любимчиком Фортуны является главный "радикал" Олег Ляшко. Он приобрел новый дом площадью 357 кв. м, и земли на 65 соток. Гражданская жена Ляшко Росита приобрела новенький внедорожник Mercedes, однако цену скрыла. Также она задекларировала $15 тыс., 209 тыс. грн и €20 тыс. наличных, дачный дом (296 кв. м), земельный участок (605 кв. м) в Киеве и летнюю кухню на 61,3 квадрата в Бориспольском районе Киевской области. Ляшко также совершил удачную сделку с недвижимостью: продал дом Александру Рыженкову (экс-регионал, его сын — гендиректор "Метинвеста", принадлежащего олигарху Ринату Ахметову) за 15,9 млн грн.
Как известно, фракция радикалов, несмотря на антиолигархическую риторику, поддерживает все инициативы Ахметова по росту цен на электроэнергию и тепло, превратившись в карманную политсилу олигарха. Всего же доход Ляшко за прошлый год составил 20,6 млн грн. Под "подушкой" у него $484 тыс. Депутатская зарплата в 259 тыс. грн — это капля в море его доходов.
Согласно данным деклараций, чинуши в прошлом году изгалялись, как могли. Секретарь СНБО Александр Турчинов например массово собирал антиквариат: он задекларировал 7 старинных Библий, 13 древних Евангелий и 7 старопечатных библейских книг, среди которых два "Апостола". Также указал 13 картин, включая полотна Марии Примаченко и Анатолия Криволапа, и 18 авторских прав на фильмы, литературные произведения и монографии. На счетах у секретаря СНБО $1 млн и $700 тыс. налички.
Нардеп от БПП Дмитрий Голубов, он же Дарт Вейдер, оказался самым богатым народным избранником, однако его доходы размещены, в основном, в криптовалютах. В частности, он владеет биткоинами на сумму 2 млрд грн. Помимо этого, с супругой Анастасией Лашкаревой нардеп хранит почти $0,5 млн и 620 тыс. грн наличкой. С небольшим отрывом по состоянию в криптовалюте отстает от Голубова его земляк — глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский. У него в биткоинах хранится 1,9 млрд грн.
Лидером по "майнингу" криптовалют среди депутатов оказался депутат Киевсовета Сергей Майзель (экс-директор КП "Киевпастранс"), который заработал 15 млн грн. Депутат намайнил биткоинов на 11 млн грн и эфириумов на 3,8 млн грн.
Однако везло чиновникам и народным избранникам не только в криптовалютах, недвижимости и антиквариате, но и в лотерее. Судя по данным деклараций, "слуги народа" оказались настоящими баловнями судьбы. В период с 2015 года по 2018 год они выиграли в лотерею 7 миллионов 874 тысячи гривен, сообщает проект "Наши Гроши" со ссылкой на их декларации. Например, лидеру «Радикальной партии» Олегу Ляшко трижды посчастливилось выиграть в лотерею. По словам радикала, благодаря ставкам на футбольные матчи ему удалось выиграть 571 тыс. грн.
Больше всех в лотерею удалось выиграть народному депутату от "Самопомочи" Павлу Кишкару. В 2015 году он выиграл 1,2 млн грн. По его словам, выиграть ему удалось "благодаря математическому анализу". Начальница отдела образования Шполянского городского совета Черкасской области Ирина Каландирец выиграла 1 млн грн в лотерее "Лото-Забава", а жена начальника отдела НКРЭКУ Александра Мороза сумела выиграть 777 тыс. грн. Еще один "радикал" Алексей Ленский в 2015 году выиграл 9500 грн, а в 2016-м — почти 562 тыс. грн. В прошлом году Фортуна ему была менее благосклонна. В 2017 году, согласно декларации, Ленский сумел выиграть всего 76,5 тыс. грн.
Государство готовится отбирать у бедных субсидии за наличие железной двери и кондиционер в квартире, однако закрывает глаза на шалости "слуг народа", которые "отмывают" взятки с помощью якобы выигранных лотерей, майнинга криптовалют и наследства почившего дядюшки. Чиновники стремительно богатеют на фоне массового обнищания народа, при этом, всячески избегают уплаты налогов, строя из себя нищебродов.
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"Все это е-декларирование превратилось в такой же цирк, как и все, за что берется наше государство. Тимошенко скитается по съемным углам, зарабатывая в разы меньше среднего киевского журналиста. Живет на одну депутатскую зарплату, но по ходу нанимает лоббистов в США на сотни тысяч (правда, говорит, платит не она, а кто платит не знает). У Ляшко дома сотни тысяч баксов валяются и гектары земли на фоне жесточайшей борьбы с олигархами. Юрий Бойко такой же нищеброд как Тимошенко. Гройсман сошел с ума на почве коллекционирования часов стоимостью в десятки тысяч долларов и земельных участков. На всю страну, не смейтесь, 1041 гривневых миллионеров. Гривневых, с*ка, миллионеров!", — написал на своей странице в Facebook основатель Украинского института будущего Юрий Романенко.