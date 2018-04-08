Достояние революции: люди скребут по дну кастрюли, чиновники хапают миллионы

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Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Сбережения населения стремительно падают. Об этом свидетельствуют данные Госстата за 2017 год. По данным статистики, сбережения сократились аж на 69 млрд грн, из них сбережения в иностранной валюте сократились на 56 млрд грн. Люди интенсивно достают из кубышек доллары, припасенные на "черный день", значит социально-экономические ситуация в стране все ухудшаются и люди не верят в перспективы улучшения ситуации.

Номинальные доходы выросли на 24,4%. При этом, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в 2017 году увеличились всего на 6% по сравнению с 2016 годом. Таким образом, доходы в прошлом году росли, в основном, за счет номинального роста зарплат и соцвыплат. Заработная плата в 2017 году выросла на 31,1%, при этом, объем социальной помощи и другие социальные трансферты выросли на 24,6%. Располагаемый доход в расчете на одного человека в прошлом году составил 43,5 тыс. грн, что на 7,9 тыс. грн больше, чем в 2016 году.

Выиграло от роста номинальных доходов не население, а государство, собрав больше налогов. Так, по данным Госстата, налоги на доходы и имущество выросли на 33%. Взносы на соцстрахование выросли на 23%.

Что касается структуры, то в 2017 году 44,3% доходов украинцев составила зарплата (в 2016 году — 42%), прибыль и смешанный доход — 17,5% (19%), доходы, полученные от собственности — 3% (3,8%), социальная помощь и другие соцтрансферты — 35,1% (35,2%).

Как видим, украинцы все меньше зарабатывают на собственности и все больше зависят от зарплаты и социальной помощи.

Однако стимулов становится богаче и выходить из черты бедности все меньше, ведь так есть риск лишиться жилищных субсидий. Как стало известно, власти планируют расширить полномочия социальных инспекторов — "ревизоров", — чтобы те лично могли посещать получателей субсидий и оценивать их "степень нуждаемости". В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект.

Народным депутатам пока везет

Пока украинцы стремительно беднеют и тратят деньги на "черный день", их народные избранники и "слуги народа" интенсивно обогащаются, используя для этого разные нестандартные методы. Любимчиком Фортуны является главный "радикал" Олег Ляшко. Он приобрел новый дом площадью 357 кв. м, и земли на 65 соток. Гражданская жена Ляшко Росита приобрела новенький внедорожник Mercedes, однако цену скрыла. Также она задекларировала $15 тыс., 209 тыс. грн и €20 тыс. наличных, дачный дом (296 кв. м), земельный участок (605 кв. м) в Киеве и летнюю кухню на 61,3 квадрата в Бориспольском районе Киевской области. Ляшко также совершил удачную сделку с недвижимостью: продал дом Александру Рыженкову (экс-регионал, его сын — гендиректор "Метинвеста", принадлежащего олигарху Ринату Ахметову) за 15,9 млн грн.

Как известно, фракция радикалов, несмотря на антиолигархическую риторику, поддерживает все инициативы Ахметова по росту цен на электроэнергию и тепло, превратившись в карманную политсилу олигарха. Всего же доход Ляшко за прошлый год составил 20,6 млн грн. Под "подушкой" у него $484 тыс. Депутатская зарплата в 259 тыс. грн — это капля в море его доходов.

Согласно данным деклараций, чинуши в прошлом году изгалялись, как могли. Секретарь СНБО Александр Турчинов например массово собирал антиквариат: он задекларировал 7 старинных Библий, 13 древних Евангелий и 7 старопечатных библейских книг, среди которых два "Апостола". Также указал 13 картин, включая полотна Марии Примаченко и Анатолия Криволапа, и 18 авторских прав на фильмы, литературные произведения и монографии. На счетах у секретаря СНБО $1 млн и $700 тыс. налички.

Нардеп от БПП Дмитрий Голубов, он же Дарт Вейдер, оказался самым богатым народным избранником, однако его доходы размещены, в основном, в криптовалютах. В частности, он владеет биткоинами на сумму 2 млрд грн. Помимо этого, с супругой Анастасией Лашкаревой нардеп хранит почти $0,5 млн и 620 тыс. грн наличкой. С небольшим отрывом по состоянию в криптовалюте отстает от Голубова его земляк — глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский. У него в биткоинах хранится 1,9 млрд грн.

Лидером по "майнингу" криптовалют среди депутатов оказался депутат Киевсовета Сергей Майзель (экс-директор КП "Киевпастранс"), который заработал 15 млн грн. Депутат намайнил биткоинов на 11 млн грн и эфириумов на 3,8 млн грн.

Однако везло чиновникам и народным избранникам не только в криптовалютах, недвижимости и антиквариате, но и в лотерее. Судя по данным деклараций, "слуги народа" оказались настоящими баловнями судьбы. В период с 2015 года по 2018 год они выиграли в лотерею 7 миллионов 874 тысячи гривен, сообщает проект "Наши Гроши" со ссылкой на их декларации. Например, лидеру «Радикальной партии» Олегу Ляшко трижды посчастливилось выиграть в лотерею. По словам радикала, благодаря ставкам на футбольные матчи ему удалось выиграть 571 тыс. грн.

Больше всех в лотерею удалось выиграть народному депутату от "Самопомочи" Павлу Кишкару. В 2015 году он выиграл 1,2 млн грн. По его словам, выиграть ему удалось "благодаря математическому анализу". Начальница отдела образования Шполянского городского совета Черкасской области Ирина Каландирец выиграла 1 млн грн в лотерее "Лото-Забава", а жена начальника отдела НКРЭКУ Александра Мороза сумела выиграть 777 тыс. грн. Еще один "радикал" Алексей Ленский в 2015 году выиграл 9500 грн, а в 2016-м — почти 562 тыс. грн. В прошлом году Фортуна ему была менее благосклонна. В 2017 году, согласно декларации, Ленский сумел выиграть всего 76,5 тыс. грн.

Государство готовится отбирать у бедных субсидии за наличие железной двери и кондиционер в квартире, однако закрывает глаза на шалости "слуг народа", которые "отмывают" взятки с помощью якобы выигранных лотерей, майнинга криптовалют и наследства почившего дядюшки. Чиновники стремительно богатеют на фоне массового обнищания народа, при этом, всячески избегают уплаты налогов, строя из себя нищебродов.

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"Все это е-декларирование превратилось в такой же цирк, как и все, за что берется наше государство. Тимошенко скитается по съемным углам, зарабатывая в разы меньше среднего киевского журналиста. Живет на одну депутатскую зарплату, но по ходу нанимает лоббистов в США на сотни тысяч (правда, говорит, платит не она, а кто платит не знает). У Ляшко дома сотни тысяч баксов валяются и гектары земли на фоне жесточайшей борьбы с олигархами. Юрий Бойко такой же нищеброд как Тимошенко. Гройсман сошел с ума на почве коллекционирования часов стоимостью в десятки тысяч долларов и земельных участков. На всю страну, не смейтесь, 1041 гривневых миллионеров. Гривневых, с*ка, миллионеров!", — написал на своей странице в Facebook основатель Украинского института будущего Юрий Романенко.