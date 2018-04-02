"Известный борец с коррупцией" Лещенко задекларировал свадебный подарок

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. 1,4 млн гривен дохода за 2017 год задекларировал депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко. Также в прошлом году его жена Анастасия Топольская заработала 1,7 млн гривен, свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно декларации, 234 тыс гривен дохода Лещенко составила депутатская зарплата, 253 тыс гривен — обеспечение депутатской деятельности, 315 тыс гривен — роялти от компаний "Брайт Стар Паблишинг" и "Издательский дом "Медиа-ДК", 304 тыс гривен — гонорары от телерадикомпании "Люкс", 58 тыс гривен — гонорары от "Лаборатории законодательных инициатив", 21 тыс гривен — гонорар от американского журнала Foreign Policy и 3 тыс гривен — от британского сайта Open Democracy.

Также 119 тыс гривен задекларированы, как свадебный подарок.

Топольская задекларировала 1 600 гривен дохода от предпринимательской деятельности и 41 000 гривен зарплаты в компании "Украинская корпорация "Телевидение и радиовещание "Ютар".

Наличными Лещенко задекларировал 3 тыс евро и 8 тыс долларов, а вкладов в банках ни у него, ни у жены нет.

Кроме того, депутат владеет квартирой в Киеве (куплена в 2016 году за 7,6 млн гривен), имеет 33% прав на еще одну квартиру.

Топольская арендует квартиру в Киеве, а также владеет земельным участком и жилым домом в пгт Фащевка.

У Лещенко есть автомобиль Volkswagen Golf 2014 года выпуска, у жены транспортных средств нет.

Депутат задекларировал авторское право на книги "Американская сага Павла Лазаренко" и "Межигорский синдром. Диагноз власти Виктора Януковича", а Топольская — права на торговую марку "Настя Диджей".

Кроме того, в 2017 году Лещенко приобрел авторское право на книгу на норвежском языке "Подъем и падение олигархов".

В 2017 году он выплатил 377 тыс гривен основательнице интернет-издания "Украинская правда" Алене Притуле в счет основной суммы займа.

Ранее сообщалось, что супруга Сергея Лещенко диджей Анастасия Топольская решилась на публикацию откровенной фотографии.