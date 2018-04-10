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    Стало известно, кто из нардепов кроме Савченко не подал декларацию

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    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (444)

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    В реестре е-деклараций по состоянию на 1 апреля отсутствовали декларации 5 депутатов: Надежды Савченко, Сергея Клюева, Александра Онищенко, Андрея Журжия и Богдана Онуфрика.
    Система электронного декларирования доходов чиновников
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Электронную декларацию за 2017 год не подали четыре депутата Верховной Рады, сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК), пишут "Украинские новости".

    Миллионы в декларациях слуг народа. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Миллионы в декларациях слуг украинского народа

    По информации "Украинских новостей", в реестре е-деклараций по состоянию на 1 апреля отсутствовали декларации 5 депутатов: внефракционные депутаты Надежда Савченко, Сергей Клюев и Александр Онищенко, а также депутат от фракции "Объединение "Самопомич" Андрей Журжий и от Блока Петра Порошенко Богдан Онуфрик.

    При этом Онуфрик подал декларацию с опозданием в 1 день, то есть 2 апреля.

    По состоянию на 6 апреля декларации остальных 4 депутатов в реестр не поступили.

    Ранее сообщалось, что в воскресенье, 1 апреля, завершился очередной этап представления электронных деклараций о доходах госслужащих Украины. Электронные декларации за 2017 год подали свыше 816 тысяч человек.

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