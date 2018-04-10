Стало известно, кто из нардепов кроме Савченко не подал декларацию

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Электронную декларацию за 2017 год не подали четыре депутата Верховной Рады, сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК), пишут "Украинские новости".

По информации "Украинских новостей", в реестре е-деклараций по состоянию на 1 апреля отсутствовали декларации 5 депутатов: внефракционные депутаты Надежда Савченко, Сергей Клюев и Александр Онищенко, а также депутат от фракции "Объединение "Самопомич" Андрей Журжий и от Блока Петра Порошенко Богдан Онуфрик.

При этом Онуфрик подал декларацию с опозданием в 1 день, то есть 2 апреля.

По состоянию на 6 апреля декларации остальных 4 депутатов в реестр не поступили.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 1 апреля, завершился очередной этап представления электронных деклараций о доходах госслужащих Украины. Электронные декларации за 2017 год подали свыше 816 тысяч человек.