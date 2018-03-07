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    Общество

    Стало известно, кто из украинцев попал в рейтинг богатейших людей планеты

    (обновлено: )40523
    На 334-ом месте оказался владелец группы СКМ Ринат Ахметов, активы которого оценили в $5,5 млрд (в прошлогоднем рейтинге было $ 4,6 млрд).
    Доллары
    REUTERS Rick Wilking

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В ежегодный рейтинг самых богатых людей планеты по версии американского журнала Forbes попали семь украинских бизнесменов, сообщается на сайте Forbes.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    На 334-ом месте оказался владелец группы СКМ Ринат Ахметов, активы которого оценили в $5,5 млрд (в прошлогоднем рейтинге было $ 4,6 млрд).

    Владелец Ferrexpo Константин Жеваго оказался на 1477 строчке с активами оцененными в $1,6 млрд (в прошлогоднем рейтинге было $1,4 млрд).

    Владелец "Мироновский хлебопродукт", бывший заместитель Администрации президента Юрий Косюк на 1561 месте с состоянием $1,5 млрд.

    Активы Виктора Пинчука оценили в $ 1,4 млрд, который занял 1650-е место.

    Совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов занял 1867-у позицию с активами в $1,2 млрд.

    Игорь Коломойский и Вадим Новинский с состоянием в $ 1 млрд находятся на 2124-м месте.

    Как сообщалось ранее, основатель онлайн-ритейлера Amazon миллиардер Джефф Безос занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира в 2018 году.

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