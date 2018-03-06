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    Билл Гейтс больше не самый богатый человек планеты

    (обновлено: )222
    За 12 месяцев акции Amazon прибавили в цене 59%, сделав Безоса богаче на 39,2 миллиарда долларов и таким образом сделав самым богатым человеком на планете.
    Доллары
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Основатель онлайн-ритейлера Amazon миллиардер Джефф Безос занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира в 2018 году, составленного журналом Forbes.

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    В настоящий момент состояние Безоса оценивается в 112 миллиардов долларов против 72,8 миллиарда долларов годом ранее. За 12 месяцев акции Amazon прибавили в цене 59%, сделав Безоса богаче на 39,2 миллиарда долларов. Это самый большой скачок роста состояния за всю историю, отмечает издание. Безос обогнал основателя компании Microsoft Билла Гейтса, который лидировал в списке в прошлом году, на 22 миллиарда долларов.

    Третье место в списке занял еще один американец — инвестор Уоррен Баффет (84 миллиарда долларов). На четвертой строчке в этом году оказался президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием 72 миллиарда долларов. Замыкает пятерку лидеров создатель Facebook Марк Цукерберг, состояние которого оценивается в 91 миллиард, что на 2,8 миллиарда меньше, чем в прошлом году.

    Напомним, резкое падение американских фондовых рынков 6 февраля привело к тому, что 500 богатейших людей мира недосчитались 114 миллиардов долларов своих активов.

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