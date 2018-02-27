Из Чернигова. Богатые мы, бедные они: куриные яйца в США и Украине

РИА Новости Украина

Почему в США яйца дешевле, чем в Украине? Таким вопросом задалось черниговское издание Свобода.

Почему яйца от украинского олигарха, который к тому же получает миллиардные дотации из бюджета, стоят дороже, чем такие же (а наверное и лучшие) яйца в США?

В США, где производители платят налоги, а их работники получают американские зарплаты по несколько тысяч долларов в месяц.

От 1,53 гривны стоит куриное яйцо в обычном магазине в США. Пригодное к употреблению и нормального размера.

Около 2,8-3,2 гривны и больше стоит куриное яйцо в украинском магазинах. Хорошо, если найдете дешевле (по 2,33 грн с какой-то акцией). И обычно они не совсем чистые — украинцы, мол, и так съедят.

Обратил внимание на такой контраст Ростислав Шапошников, житель города Орландо.

Даже не столько на контраст цены, как на разительный контраст в доходах тех людей, которые эти яйца производят и продают. Потому что яйца в США можно увидеть и по 2 доллара за дюжину (4,50 грн/шт.), а то и больше.

Самый поразительный контраст — в доходах работников, которые стоят на пути этих яиц от куриных кормов и к выходам из магазинов. При том, что производят они продукцию, которая +/- все же похожа по конечной цене.

Также эмигрант Шапошников напоминает, что крупнейший производитель курятины/яиц в Украине «Наша ряба» получает миллиардные дотации из бюджета. В том числе в последние годы.

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В то же время украинский «яичный шейх» Юрий Косюк покупает яхту за 180 миллионов долларов (по розничной цене — 1,95-4,8 миллиарда украинских яиц), строит дворцы и тому подобное.

Отличился на этом фоне «пробивкой дна» в публичном комментарии в соцсети советник президента Юрий Бирюков. Он выдал отборные образы, рефлекторно защищая наши украинские олигархические «порядки».