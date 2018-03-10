Кризис на лицо. Для Украины аксиома: богатые богатеют, бедные беднеют

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Сколько миллионеров

В Украине вдвое выросло число миллионеров. Как сообщает Государственная фискальная служба, по состоянию на март миллионные доходы в стране задекларировали 742 человека, что почти в два раза превышает показатель прошлого года.

Так, украинцы подали почти 75 тысяч налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах до 1 марта. Согласно данным ГФС, общая сумма задекларированного дохода составляет 8,1 млрд грн, что на 2,1 млрд грн, или на 37%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом активнее всего доходы декларировали жители Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областей и столицы.

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Вместе с этим в Киеве фискалы по состоянию на конец февраля насчитали 200 миллионеров по итогам 2017 года, что вдвое больше, чем в 2016 году. Пока что более 3 тысяч жителей столицы задекларировали имущество и доходы на общую сумму в 1,9 миллиарда гривен. При этом декларационная кампания продлится до 2 мая, поэтому не исключено, что число киевских миллионеров еще вырастет.

Не лишним в этой динамике роста миллионеров будет напомнить о декларациях государственных мужей, повергающих в шок любого избирателя. На днях глава государства Петр Порошенко, который потратил на отдых на Мальдивах не меньше полумиллиона долларов, задекларировал почти 1 миллион гривен процентного дохода от вкладов в Международный инвестиционный банк (МИБ). Президент, как сообщалось, задекларировал 531 643 гривен, 283 543 гривен и 100 074 гривен (общая сумма — 915 260 гривен).

Неплохо живется и министру внутренних дел Арсену Авакову, однако не так хорошо, судя по декларации, как его супруге. Глава МВД задекларировал 1 082 323 гривны доходов, а его жена Инна — 56 976 679 гривен за 2017 год. Министр имеет 200 тыс гривен в драгоценных металлах, 25 тыс гривен, 10 тыс долларов, 60,2 тыс евро, 1,9 тыс канадских долларов, 96 тыс японских йен наличных средств. У его жены — 35 тыс долларов, 140 тыс гривен, 21 тыс евро наличных средств. Также чета Аваковых обзавелась виллой на побережье Средиземного моря, а сын министра Александр, являющийся фигурантом скандального "дела о рюкзаках", переехал в элитную высотку на Печерске.

Известен многомиллионными доходами щедро премируемый из карманов украинцев глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Напомним, что по итогам 2016 года его доходы составили 19,3 млн гривен, основным же видом дохода стала зарплата.

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Наряду с этим, немало нынешних политиков, госслужащих и топ-чиновников попадали в поле зрения Национального антикоррупционного бюро по подозрению в незаконном обогащении. Среди них были и генеральный прокурор Юрий Луценко, и народные избранники Сергей Лещенко, Евгений Дейдей, Олег Ляшко, и военный прокурор сил АТО Констанин Кулик и глава государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова.

Сколько нищих

Наряду с ростом числа миллионеров в Украине бедность рядовых граждан никуда не делась. Украина уже признана одной из самых бедных стран мира в соответствии с Bloomberg's Misery Index (индекс нищеты, рассчитываемый агентством Bloomberg). По сравнению с 2017 годом Украина в 2018-м несколько улучшила позиции в данном рейтинге, переместившись с 5-го на 7-е место в топ-10 самых бедных стран мира.

Также, как писало РИА Новости Украина, согласно данным проведенного экспертами украинского аналитического центра Texty.org.ua исследования, Украина стала наиболее бедной страной в Европе. Оказалось, что самая низкая заработная плата после выплаты налогов на сегодняшний день — в Украине.

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По данным ООН, в Украине за чертой бедности живет 60% населения. При этом в Организации Объединенных Наций полагают, что ныне в Украине голодает более трех миллионов жителей. В самом тяжелом положении находятся пенсионеры. Кроме стариков в группы риска оказаться за чертой бедности входят семьи, имеющие детей, многодетные семьи, семьи с двойной нагрузкой — где есть дети и безработные. Если сравнить данные о том, что в стране около 60-70% бедного населения, то это в три раза больше, чем в 2013 году.

При этом украинцы в условиях "покращення" вынуждены "прикрутить" расходы буквально на все. Согласно данным ритейл-аудита Nielsen, в результате постоянного роста цен на продукты питания 40% потребителей покупают только самое необходимое, снижая расходы на дорогие товары, а 37% активно ищут и покупают товары по сниженным или специальным ценам.

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, трудоспособный украинец тратит на продукты в месяц минимум 1 423,7 гривен, а самый дешевый рекомендованный Минздравом рацион для взрослого человека на месяц оценивается примерно в 1 540 гривен на месяц. И украинцам приходится экономить, так как стоимость рекомендованного рациона составляет 83% от уровня прожиточного минимума для трудоспособного лица.

Вместе с тем прогнозы экспертов неутешительные: цены на отдельные продукты будут расти и дальше, особенно на мясо и овощи. Также не исключено, что с апреля для населения подорожает газ, что потянет за собой и рост других тарифов ЖКХ.

По данным материалов открытых источников интернет