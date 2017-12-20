Бондаренко: происходящее в Украине не может не раздражать США

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Американское аналитическое издание центра Никсона посвятило статью неразборчивости США в выборе лидеров демократических преобразований. Иллюстрацией тезиса стали бывший президент Грузии и действующий президент Украины. Администрация США долго пыталась показать обоих, как вдохновляющий сторонников демократического капитализма. К сожалению, ни один из них этой репутации не заслуживает.

"Посольство США сейчас является основной руководящей и направляющей силой украинского общества. Эксперты шутят, что на самом деле страной руководят не с улицы Банковой, а с улицы Танковой (прежнее название улицы Сикорского, на которой находится посольство США)", — сказал в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

По его словам, это не удивительно, поскольку Украина является сателлитом Соединенных Штатов и практически находится под их протекторатом.

"По большому счету, единственным дестабилизирующим фактором в этой связке является только то, что статус посла Мари Йованович, которая была назначена предыдущей Администрацией, пока не понятен — как долго она будет оставаться на своем посту. Но при этом большинство украинских политиков, а также целый ряд институтов власти пытаются заручиться поддержкой или же искать правду в посольстве Соединенных Штатов и рассматривают посольство, как некоего третейского судью в спорах, как это было, например, в споре между Генеральной прокуратурой и НАБУ, или как это было в споре между Саакашвили и Порошенко", — пояснил Бондаренко.

Как отметил политолог, главный страх украинских политиков перед США заключается в потере поддержки со стороны Запада.

"У нас боятся того, что, условно, Соединенные Штаты скажут: раз вы такие умные, если не слушаете наших рекомендаций, попробуйте сами. Вот этого "пробуйте сами" больше всего боятся украинские политики", — сказал Бондаренко.

Читайте также: Саакашвили лишился поддержки Запада — политолог

По мнению эксперта, риторика Саакашвили изменилась в том числе под влиянием посольства США.

"Хотя вполне вероятно, он понял, что не будет поддержки со стороны США, обещанной ранее — миссия Наливайченко, скорее всего, закончилась ничем. И поэтому Саакашвили пришлось потихоньку свернуть свои акции", — полагает Бондаренко.

По словам политолога, действия посольства США в Украине будут в дальнейшем зависеть от того, какая "погода будет в Госдепе".

"Посольство входит в систему Государственного департамента и, соответственно, подчиняется Государственному департаменту. Все будет зависеть от того, кто будет послом США в Украине — останется ли Мари Йованович, или же пришлют кого-то другого. Будет зависеть все от того, кто будет Госсекретарем — Тиллерсон или, как прогнозируется, его на этом посту сменит Помпео. То есть, очень много есть неизвестного.

Но то, что происходит в Украине, не может не вызывать раздражения США, и понятно, что Соединенные Штаты, по большому счету, несут ответственность и за Украину (т.е. они в ответе за того, кого приручили). В данной ситуации посольство понимает, что краснеть на международной арене приходится на Порошенко, а либо Тиллерсону, либо Трампу. Естественно, что они этого так не оставят, отсюда и более жесткая риторика в публичных заявлениях американских дипломатов", — подытожил Бондаренко.