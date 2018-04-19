Филарет встретился с послом США

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) в четверг встретился в своей резиденции с послом США в Украине Мари Йованович, сообщает сайт организации.

"Стороны обсудили актуальные вопросы социальной сферы, а также перспективы развития межцерковного и государственно-церковного взаимодействия, что будет способствовать утверждению демократических ценностей в Украине", — говорится в сообщении.

В Киевском патриархате не уточнили других подробностей.

Встреча прошла на фоне событий в Верховной Раде: в четверг парламент поддержал обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви. По словам президента, решение синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля. Инициативу Порошенко ранее поддержали и представители Киевского патриархата.

В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви в Украине.