Посол США в Украине оценила вероятность визита Трампа в Киев

пресс-служба Минобороны Украины

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Посол США в Украине Мари Йованович не знает, состоится ли визит американского президента Дональда Трампа в Киев.

Йованович напомнила, что президент Украины Петр Порошенко приглашал главу Белого дома посетить Киев.

"Конечно, как посол США в Украине я бы очень хотела увидеть президента здесь", – сказала она в эфире телеканала "1+1".

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При этом дипломат призналась, что у нее нет прямой телефонной связи ни с американским, ни с украинским лидерами.

Порошенко и Трамп встречались 20 июня 2017 года в Белом доме в Вашингтоне и 21 сентября в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Встреча лидеров также планировалась на полях Всемирного экономического форума, который прошел на прошлой неделе в швейцарском Давосе, однако она так и не состоялась.