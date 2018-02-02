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    Политика

    Посол США в Украине оценила вероятность визита Трампа в Киев

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    По словам Мари Йованович, ей хотелось бы, чтобы Дональд Трамп посетил Киев, однако она подчеркнула, что ей пока ничего не известно о таких планах главы Белого дома.
    Посол США в Украине Мари Йованович
    пресс-служба Минобороны Украины

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Посол США в Украине Мари Йованович не знает, состоится ли визит американского президента Дональда Трампа в Киев. 

    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Йованович напомнила, что президент Украины Петр Порошенко приглашал главу Белого дома посетить Киев.

    "Конечно, как посол США в Украине я бы очень хотела увидеть президента здесь", – сказала она в эфире телеканала "1+1".

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    При этом дипломат призналась, что у нее нет прямой телефонной связи ни с американским, ни с украинским лидерами.

    Порошенко и Трамп встречались 20 июня 2017 года в Белом доме в Вашингтоне и 21 сентября в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Встреча лидеров также планировалась на полях Всемирного экономического форума, который прошел на прошлой неделе в швейцарском Давосе, однако она так и не состоялась

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