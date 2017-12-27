Появился текст законопроекта Порошенко об антикоррупционном суде

КИЕВ,27 дек — РИА Новости Украина. На официальном сайте Верховной Рады появился текст поданного президентом законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440).

Документ, в частности, предусматривает, что Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дела, в которых ущерб или предмет преступления составляет не менее 500 прожиточных минимумов (сейчас — 881 000 гривен). Суд будет состоять из судей, следственных судей и судей апелляционной палаты

Предполагается создание Общественного совета международных экспертов, который будет иметь право ветировать кандидатуры на должности судей Высшего антикоррупционного суда. Совет будет создан сроком на шесть лет Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) и станет вспомогательным органом.

Члены совета будут назначаться на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции согласно международным договорам.

Членами Общественного совета смогут быть назначены лица, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, опыт работы не менее пяти лет за границей или в международных организациях современных антикоррупционных стандартов и лучших мировых практик в сфере противодействия и борьбы с коррупцией.

При этом членами совета не могут быть лица, которые подпадают под действие закона "О предотвращении коррупции" (в частности члены общественных антикоррупционных организаций).

Читайте также: Я не я и лошадь не моя, а порох есть еще. Как говорит президент

Общественный совет международных экспертов будет собирать, проверять и анализировать информацию о кандидатах и предоставлять ее ВККС.

Если в своем мотивированном выводе совет установил, что кандидат на должность судьи Антикоррупционного суда не соответствует необходииым критериям, то ВККС может преодолеть вето совета минимум 11 голосами.

Кроме того, законопроект предусматривает круглосуточную охрану для судей Высшего антикоррупционного суда.

В то же время судьи Антикоррупионного суда подлежат проверке на полиграфе (детекторе лжи) и мониторингу их добропорядочности. Отказ судьи Высшего антикоррупционного суда пройти психофизиологическое исследование на полиграфе влечет увольнение его с должности.

Судьей Антикоррупионного суда может стать гражданин Украины не моложе 35 лет, имеющий значительный опыт антикоррупционной работы в международных организациях или международных судебных учреждениях, имеет стаж работы в должности судьи, адвоката или научный стаж.

Не могут быть назначены судьями Высшего антикоррупционного суда лица, которые в течение 10 лет, предшествующих назначению, работали в правоохранительных органах (в том числе НАБУ и САП) или занимали политические должности.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко анонсировал, что на этой неделе в парламент будет внесен его законопроект о создании антикоррупционного суда. Позже пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что президент подаст законопроект в Верховную Раду, если нардепы отзовут уже зарегистрированные законопроекты, как это рекомендовала сделать Венецианская комиссия.