Им все мало. МВФ настаивает на повышении цены на газ для населения

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд настаивает на дальнейшем повышении внутренней цены на газ для населения Украины, передают "Українські Новини" со ссылкой на информированный источник.

По его словам, МВФ продолжает настаивать на вопросе изменения методики определения цены согласно постановлению правительства №187.

Как напоминает издание, ранее Кабмин пытался изменить методику определения цены, чтобы не допустить ее повышения, однако представители МВФ заявили, что не соглашаются с предложенными правительством вариантами изменений документа.

17 января стало известно, что Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает Кабинету Министров изменить методику определения цены газа для населения с апреля 2018, что приведет к подорожанию газа на более чем 8%.

Как отметил источник, МВФ официально еще не получал этот документ, однако специалисты фонда изучат его.