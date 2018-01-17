Минфин не исключил, что Киеву придется искать альтернативу МВФ

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Украина нуждается в сохранении финансирования от МВФ и других международных организаций, а если не будет траншей, придется искать альтернативные пути, заявил министр финансов Александ Данилюк.

"Мое задание как министра финансов — чтобы продолжалась успешная работа с МВФ. Когда мы находимся в программе с МВФ, можем получать дополнительное финансирование от Всемирного банка, ЕС. Эти деньги сейчас важны… Если не будет траншей, то нам нужно искать альтернативные пути, а это не так просто", — казал Данилюк в эфире украинского "5 канала".

Данилюк сообщил, что Киев ждал очередной транш от МВФ в конце 2017 года, но не получил, потому что условием для его получения было принятия закона об антикоррупционном суде. Министр финансов сообщил, что задержка транша является одним из факторов ослабления гривны, хотя назвал существующий объем резервов в более чем 18 миллиардов долларов комфортным уровнем.

Глава Минфина Украины отметил, что для получения транша от МВФ необходимо принять ряд реформ, в частности закон о приватизации и создание Антикоррупционного бюро.

"Я надеюсь, что в первом квартале у нас будет закон (об антикоррупционном суде)", — сказал Данилюк.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле, второй транш страна не получила из-за непринятых реформ.