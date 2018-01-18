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    Глава МВФ встретится с Порошенко на экономическом форуме в Давосе

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (516)

    (обновлено: )10603
    Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард встретится в пятницу с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил в рамках регулярного брифинга представитель фонда Джерри Райс.
    Встреча Петра Порошенко и Кристин Лагард
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Президент Украины Петр Порошенко и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард встретятся на международном экономическом форме в Давосе, сообщил в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель фонда Джерри Райс.

    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Я оставлю вопрос заявлений мадам Лагард, но, что я могу сказать Вам — да, они планируют встретиться — мадам Лагард и президент Порошенко в Давосе. Что они и делали в прошлый раз в Давосе. Что они будут обсуждать — давайте оставим им. Но сама встреча включена в программу форума", — сказал он.

    Кроме того, в пятницу Лагард встретится  с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил Райс.

    "Глава Международного валютного Фонда встретится завтра с канцлером Германии Ангелой Меркель", — сказал он. Предмет переговоров он не уточнил.

    Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле, второй транш страна не получила из-за непринятых реформ.

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