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    Затягивание с кредитами МВФ ослабляет гривну - министр

    Тема:

    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (515)

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    По словам министра финансов Александра Данилюка, затягивание с восстановлением финансирования МВФ является одним из факторов ослабления национальной валюты Украины.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Прекращение сотрудничества с Международными финансовыми организациями светит проблемами с платежеспособностью государства, заявил министр финансов Александра Данилюк в эфире "5 канала".

    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Без МВФ в Украине будет катастрофа

    Он высказал мнение, что Украина может выполнить условия для получения очередного транша кредита МВФ в первом квартале текущего года.

    "Моя задача как министра финансов — продолжить успешную работу с МВФ. Когда мы имеем программу с МВФ, то можем получить дополнительное финансирование от Всемирного банка, ЕС. Эти деньги сейчас важны", — сказал чиновник.

    "Я надеюсь, что в первом квартале мы будем иметь закон об антикоррупционном суде", — добавил министр.

    Он отметил, что затягивание с восстановлением финансирования от МВФ является одним из факторов ослабления гривны.

    Нынешний объем резервов НБУ (6,7 млрд долл "чистыми" — ред) Данилюк назвал комфортным уровнем. Глава Минфина подчеркнул, что в случае отсутствия кредитов МВФ Украине придется искать альтернативные источники финансирования, не так просто.

    Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле, второй транш страна не получила из-за непринятых реформ.

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