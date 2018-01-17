Порошенко сообщил об увеличении бюджета оборонного заказа

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Бюджет оборонного заказа в Украине в 2018 году увеличен на 37%, до 732 миллионов долларов, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"В 2018 году финансирование государственного оборонного заказа увеличено до 21 с лишним миллиарда гривен (около 732 миллионов долларов)", — цитирует Порошенко в среду его пресс-служба.

Глава украинского государства добавил, что по сравнению с 2017 годом это финансирование возросло на 37%.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США.