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    Порошенко сообщил об увеличении бюджета оборонного заказа

    (обновлено: )15203
    По словам главы государства, в 2018 году финансирование государственного оборонного заказа увеличено до 21 с лишним миллиарда гривен.
    Президент Петр Порошенко в зоне АТО. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Бюджет оборонного заказа в Украине в 2018 году увеличен на 37%, до 732 миллионов долларов, заявил президент Украины Петр Порошенко.

    "В 2018 году финансирование государственного оборонного заказа увеличено до 21 с лишним миллиарда гривен (около 732 миллионов долларов)", — цитирует Порошенко в среду его пресс-служба.

    Глава украинского государства добавил, что по сравнению с 2017 годом это финансирование возросло на 37%.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США.

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