"Мир через силу". Порошенко поблагодарил США за летальное оружие

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко высказал благодарность руководству Соединенных Штатов Америки за поддержку стране, в том числе и оружием. Об этом он сказал во время встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, передает пресс-служба главы государства.

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"В прошлом году наши американские партнеры подтвердили свое лидерство в противостоянии российскому реваншизму. С первой встречи с президентом Трампом мы координировали укрепления нашего стратегического партнерства на основе Крупной сделки мира и Крупного плана успеха. Мы благодарны за подход "мир через силу" и, соответственно, решение о предоставлении Украине оборонного летального оружия, а также скоординированные шаги с целью реализации инициативы о размещении миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе", — подчеркнул президент.

По его словам, Украина также высоко ценит твердую позицию США относительно трансатлантического единства и солидарности с украинским государством, в том числе относительно политики санкций.

Ранее посол США Мари Йованович сообщила, что Штаты предоставят Украине оружие бесплатно.