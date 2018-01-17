Голосуй, не голосуй - все равно... Новый глава НБУ: претенденты и Порошенко

Сергей Левицкий, РИА Новости Украина

Порошенко в раздумьях

Президент более полугода не может назначить нового главу Национального банка Украины. Согласно законодательству, его утверждает Верховная Рада, а кандидатуру подает президент. Порошенко должен был подать еще в сентябре кандидатуру нового главы НБУ, однако он этого так и не сделал этого, и сейчас регулятор работает, фактически, в полуподвешенном состоянии.

Напомним, нынешний глава НБУ Валерия Гонтарева подала президенту прошение об отставке еще 10 мая, после чего ушла в длительный отпуск, который длится до сих пор. Исполняющим обязанности главы НБУ с мая является ее первый заместитель Яков Смолий.

По данным СМИ, Гонтарева живет за границей, однако продолжает оказывать влияние на работу НБУ. Она выставила на продажу свой дом под Киевом и не планирует возвращаться в Украину.

Недавний скандал с участием Гонтаревой в отмывании $1,5 млрд "денег Януковича" рискует заморозить все программы международной финансовой помощи, в том числе МВФ.

МВФ требует принять закон об антикоррупционном суде и повысить цену на газ для населения, угрожая приостановить выдачу кредитов Украине. Становится очевидным, что страна серьезно подсела на кредитную иголку и больше не может прожить без заокеанских траншей. В противном случае ее ожидает дефолт со всеми вытекающими последствиями.

Порошенко вынужден лавировать между требованиями Запада и своими корыстными интересами. Ведь поставив на должность главы НБУ лояльного ЕС и США человека, он рискует потерять контроль над банковским сектором и денежным потоком. Кроме того, кандидатуру Порошенко могут забраковать не только на Западе, но в Верховной Раде, поэтому парламентским фракциям нужно предложить хорошую компенсацию, а предложить пока нечего. Поэтому президенту пока выгодней держать Нацбанк в подвешенном состоянии.

Как заявил замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, кандидатура нового главы Национального банка Украины (НБУ) будет внесена в Верховную Раду не ранее февраля. По его словам, президент не внес в парламент кандидатуру по причине "отсутствия прогресса в переговорном процессе по кандидатуре на эту должность".

"В январе никаких серьезных голосований не будет, в том числе, по вопросу главы Нацбанка. Самое раннее — это февраль", — сказал Гончаренко в интервью изданию "Апостроф".

То есть, если говорить простыми словами, то Порошенко не договорился не с другими политическими силами, ни с Западом о компромиссной фигуре.

Люди из "Аваля"

Как заявили люди из президентского окружения, среди основных кандидатур на пост главы НБУ— и.о. главы НБУ Яков Смолий и председатель правления "Райффайзен банк Аваль" Владимир Лавренчук. Ранее в список претендентов входила нынешний заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, однако это вызвало недовольство на Западе, поскольку Рожкова является фигурантом уголовных дел по расхищению средств ликвидируемых банков. Поэтому Порошенко остановился на двух кандидатурах.

Наибольшие шансы получить посту у Владимира Лавренчука — главы правления "Райффайзен Банк Аваль". Его кандидатуру одобрили не только в Администрации президента, но и на Западе, в частности, в Европейском банке реконструкции и развития.

Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы Франсис Малиж заявил, что международное сообщество будет приветствовать такое назначение и продолжение реформ.

"В этом контексте, при условии подтверждения, следует приветствовать назначение Владимира Лавренчука на замену главы НБУ, которая покидает свой пост", — заявил Малиж.

Однако Лавренчук является менее удобной для Порошенко фигурой, поскольку тот будет больше прислушиваться к мнению Запада, чем к мнению Банковой.

Вторым кандидатом является и.о. главы НБУ Яков Смолий, также выходец из банка "Аваль". Вначале Смолий возглавлял компьютерный отдел Тернопольского областного управления НБУ. Затем стал начальником управления автоматизации банка "Аваль", а в 1994— его соакционером. Также был совладельцем банка "Престиж". После того, как собственники "Аваля" продали его австрийской финансовой группе Raiffeisen Bank, они создали новый новый банк "Престиж", который вскоре продали Erste Group. После продажи банка Смолий был директором по вопросам банковского бизнеса в бизнес-холдинге "Престиж" — вплоть до перехода на должность замглавы правления НБУ. На новой работе он проявил себя, как лояльный власти топ-менеджер, который не мешал представителям Гонтаревой проводить свои оборудки и не выносил сор из избы. Поэтому Смолий более удобный кандидат для Порошенко.

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Стоит отметить, что и Лавренчук и Смолий тесно связаны с западным капиталом, поэтому можно предположить, что они в большей степени будут ориентироваться на заявления из Лондона, Брюсселя и Вашингтона, чем оглядываться на окрики из Банковой. Запад наверняка не даст Порошенко поставить во главе НБУ такую же лояльную фигуру, какой была Гонтарева.

Возглавит ли НБУ новый "варяг"?

Порошенко и рад бы замылить глаза западным партнером, назначив на должность главы НБУ иностранного банкира, который бы выполнял роль свадебного генерала. Однако поставить во главе НБУ очередного Бальчуна мешает закон о "Национальном банке Украины".

Согласно нему, председателем Национального банка может быть "гражданин Украины, который постоянно проживает в Украине, имеет полное высшее образование в области экономики или финансов или научную степень в области экономики или финансов и при этом, имеет не менее 10 лет опыта работы в органе законодательной власти или на руководящих должностях в других органах государственной власти и государственных органах, обеспечивающих проведение и реализацию государственной финансовой,экономической или правовой политики, или на руководящих должностях в международных финансовых организациях, или на руководящих должностях в банке, или научной работы по финансовой, экономической или правовой тематике и имеет безупречную деловую репутацию, в частности, не имеет судимости, непогашенной и не снятой в установленном законом порядке".

Не исключено, что Порошенко пойдет на изменение законодательства, чтобы понравиться Западу, ведь его положение там становится становиться все более шатким.

"По ощущениям, уже в ближайшее время нас ждут серьезные экономические потрясения. Для обывателя они будут связаны, как обычно, с дефицитом валюты, скачком курса доллара и ростом цен. Причины — отсутствие программы сотрудничества с МВФ, которая не будет продолжена не только из-за отсутствия реформ.

Скандал с участием личного банкира президента Пасенюка и главы НБУ Гонтаревой в отмывании 1.5 млрд долл Януковича — что не могло не быть не согласовано с Порошенко — заморозит все программы международной финансовой помощи.

Потому что скандал этот уже является международным.

А письмо Порошенко директору ФСБ России — параллельно, ужесточит политический кризис внутри страны, что сделает невозможным рыночные валютные займы.

Останется классический способ перекачки в резервы Нацбанка сбережений граждан + скупка через банки за счёт населения ОВГЗ правительства.

Однако это будет вести только к ускорению инфляции и, снова же, росту курса — так как необеспеченная гривна будет щедро расходоваться на подкуп плебса перед выборами.

На фоне мертвой промышленности, углубляющегося дефицита платежного баланса и общего непрофессионализма власти — кризис нас ждёт похуже, чем в 14-15 годах", — заявил на своей странице в Facebook финансовый обозреватель Александр Дубинский.