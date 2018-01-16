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    Минфин пополнил бюджет на 1,6 млрд грн

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    Средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 84, 168 и 266 дней со средневзвешенной доходностью 16%, 16% и 15,75% годовых соответственно.
    Министерство финансов Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Министерство финансов во вторник, 16 января, разместило на аукционе гособлигации внутреннего займа. Общая сумма размещенных бумаг составила 1,596 млрд грн, сообщили в ведомстве.

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    Так, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 84, 168 и 266 дней со средневзвешенной доходностью 16%, 16% и 15,75% годовых соответственно.

    Номинальная стоимость бумаг, выставленных на торгах, составила от 300 до 700 миллионов гривен.

    На предыдущем аукционе 10 января Минфин получил от продажи ОВГЗ почти 1 млрд грн.

    Отметим, за 11 месяцев 2017 года Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 27,697 млрд грн и 1,382 млрд долл. за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

    В конце прошлого года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О государственном бюджете на 2018 год". Сообщается, что доходы госбюджета определены в размере 917,9 миллиарда гривен, расходы – на уровне 991,7 миллиарда гривен.

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