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    Президент подписал изменения в бюджетный и налоговый кодексы

    Тема:

    Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер (203)

    (обновлено: )13
    Закон №2233-VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" вступает в силу с 1 января 2018 года, кроме подпункта 5 пункта 37 раздела I закона, который вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.
    Закон Украины
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №2233-VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" и закон №2245-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году", сообщает пресс-служба президента.

    Митинг предпринимателей. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Соответствующие законы входят в бюджетный пакет законодательных актов.

    Согласно сообщению, документом № 2233-VIII урегулируются отдельные вопросы, связанные с формированием и исполнением госбюджета Украины на 2018 год и создаются условия "для стабильного функционирования бюджетной системы и обеспечением реализации медицинской и образовательной реформ".

    Документ вступает в силу с 1 января 2018 года, кроме подпункта 5 пункта 37 раздела I закона, который вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

    "Изменения в налоговый кодекс предусматривают решение вопроса о блокировании налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных, осуществления индексации ставок налогов, установленных в абсолютных значениях", — говорится в сообщении.
    Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, кроме определенных документом пунктов, которые вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования, с 1 июля 2018 года, 1 января 2019 и с 1 января 2025 года.

    Ранее Порошенко подписал закон "О государственном бюджете на 2018 год" (№2246-VIII)..

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