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    Экономика

    Кабмин разрешил держать бюджетные средства в валюте

    (обновлено: )65
    Правительство Украины на заседании в четверг разрешило размещать временно свободные бюджетные средства единого казначейского счета на депозитных счетах в иностранной валюте.
    Доллары и евро
    AFP/THOMAS COEX

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины разрешил размещать временно свободные бюджетные средства единого казначейского счета на депозитных счетах в иностранной валюте.

    Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в четверг без обсуждения, сообщает УНИАН.

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    Ранее законодательство предполагало размещение бюджетных средств исключительно в национальной валюте.

    В конце прошлого года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О государственном бюджете на 2018 год". Сообщается, что доходы госбюджета определены в размере 917,9 миллиарда гривен, расходы – на уровне 991,7 миллиарда гривен.

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