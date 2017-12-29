наверх
29.12.201723:43
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Один областной центр в Украине остался без бюджета

    (обновлено: )48011
    Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в настоящее время идет саботаж работы и срыв принятия бюджета на следующий год. По его словам, Черкассы - "единственный областной центр без главного финансового документа города".
    Гривны, купюры
    REUTERS Konstantin Chernichkin

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В Черкассах не рассмотрели городской бюджет на 2018 год — на заседании исполнительного комитета горсовета не было кворума, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу городского совета.

    Киевский городской совет
    Украинское фото
    На то и на сё по капле. Бюджет Киева - 2018

    "К сожалению, сейчас идет саботаж работы и срыв принятия бюджета на следующий год. Сегодня мы единственный областной центр без главного финансового документа города", — сказал городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

    На заседание исполнительного комитета из 13 представителей пришли только семеро, тогда как для принятия решений минимально необходимое количество голосов — восемь.

    При этом это заседание — уже третье, на котором не было кворума.

    "Нынешний состав исполкома не имеет права на существование. (…) Черкассы и его жители не должны быть заложниками политики", — заключил он.

    В ночь на 8 декабря Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%, такое решение поддержали 273 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Флаг США
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия