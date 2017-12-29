Один областной центр в Украине остался без бюджета

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В Черкассах не рассмотрели городской бюджет на 2018 год — на заседании исполнительного комитета горсовета не было кворума, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу городского совета.

"К сожалению, сейчас идет саботаж работы и срыв принятия бюджета на следующий год. Сегодня мы единственный областной центр без главного финансового документа города", — сказал городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

На заседание исполнительного комитета из 13 представителей пришли только семеро, тогда как для принятия решений минимально необходимое количество голосов — восемь.

При этом это заседание — уже третье, на котором не было кворума.

"Нынешний состав исполкома не имеет права на существование. (…) Черкассы и его жители не должны быть заложниками политики", — заключил он.

В ночь на 8 декабря Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%, такое решение поддержали 273 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.