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30.12.201712:55
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    Под ёлочку. Порошенко одобрил Бюджет-2018

    (обновлено: )11702
    Сообщается, что доходы государственного бюджета Украины на 2018 год определены в размере 917,9 миллиарда гривен, расходы – на уровне 991,7 миллиарда гривен.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS Michael Dalder

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О государственном бюджете на 2018 год" (№2246-VIII), сообщается на официальном сайте главы государства.

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    Сообщается, что доходы государственного бюджета Украины на 2018 год определены в размере 917,9 миллиарда гривен, расходы – на уровне 991,7 миллиарда гривен.

    При этом предельный дефицит госбюджета определен в размере 80,6 миллиарда гривен, или 2,4% ВВП. Максимальный объем государственного долга определен в размере 1,999 триллиона гривен, что составляет 60% ВВП.

    Документ предусматривает увеличение размера прожиточного минимума на 9% и минимальной зарплаты на 16,3%. На финансирование строительства дорог будет выделено 47,7 миллиарда гривен.

    Олег Жданов. Архивное фото
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    Отмечается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

    Ранее постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что самые большие риски принятого госбюджета Украины на 2018 год заключены в быстром росте расходов.

    Напомним, Верховная Рада утвердила в целом закон "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" (законопроект №7000) 8 декабря 2017 года 273 голосами.

    Позже, 22 декабря, спикер парламента подписал его и направил на подпись главе государства.

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