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    Экономика

    "Нафтогаз" заплатил в бюджет Украины 106 миллиардов гривен

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    Национальная акционерная компания заявила, что остается крупнейшим плательщиком налогов в Украине и что обеспечила 14% общих доходов государственного бюджета.
    Центральный офис Нафтогаз Украины
    RIA News Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" в 2017 году уплатил в государственный бюджет 106 миллиардов гривен налогов и дивидендов, говорится в сообщении компании в среду.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Константин Гришин
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    "По оперативным данным по состоянию на 29.12.17, совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы "Нафтогаз" в государственный бюджет в 2017 году составил 106 миллиардов гривен… отчисления группы "Нафтогаз" в бюджет в 2017 году почти в 1,5 раза превысили платежи за 2016 год", — говорится в сообщении компании, поступившем в РИА Новости в среду.

    Сообщается, что поступления от группы "Нафтогаз" составили около 14% общих доходов государственного бюджета в 2017 году, и компания, как и в прошлом году, остается крупнейшим плательщиком налогов в государственный бюджет Украины.

    Напомним, в конце 2017 года "Нафтогаз Украины" погасил облигации серий "А", "В" и "С" на 4,8 миллиарда гривен, выпущенные в 2013 году в соответствии с постановлением правительства.

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    Кроме того, в декабре 2017 года стали известны итоги рассмотрения спора "Нафтогаза" и российского "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже. Суд обязал украинскую компанию выплатить "Газпрому" более 2 миллиардов долларов за поставленный газ.

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