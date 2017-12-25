Иск "Газпрома" к "Нафтогазу" в основном удовлетворен в Стокгольме - "Газпром"

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Иск "Газпрома" к "Нафтогазу" в основных положениях удовлетворен судом Стокгольма, сообщил заместитель правления российской компании Александр Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы считаем, что иск "Газпрома" в основных положениях полностью удовлетворен, а то, как это представляет украинская сторона, называется: плюй в глаза — все божья роса", — сказал он.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. В минувшую пятницу суд вынес окончательное решение по спору о поставках газа.

Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиарда кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

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