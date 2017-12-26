В "Нафтогазе" "популярно объяснили", что дает решение в Стокгольме

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Украина получила возможность покупать российский газ по рыночной цене без переплаты за транспортировку, заявил, комментируя недавнее решение Стокгольмского арбитража, коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Стокгольмский арбитраж в пятницу, 22 декабря, вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать его газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

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"Единственная разница в том, что если мы покупаем в России, то мы покупаем на границе Россия — Украина и соответственно не платим за транспорт. Если мы покупаем этот газ у Словакии, Польши или Венгрии, то рыночная цена Словакии включает подходящую стоимость транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба в Словакию. То есть, эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже. Отдельный вопрос, будем ли покупать или не будем, потому что кроме цены есть еще другие аспекты, мы все прекрасно понимаем, политика, война…" — сказал Витренко в эфире "Громадського".

Он также напомнил, что Украина ожидает второго решения суда по иску относительно транзита.

"По транзиту у нас атакующая позиция, нам должны заплатить живые деньги. Мы требуем от 6,5 до 16 млрд и мы рассчитываем, что в этом диапазоне наши требования будут выполнены", — отметил коммерческий директор НАК.

Как сообщалось, "Нафтогаз" счел решение суда в Стокгольме победой и оценил свой положительный эффект от него в 75 миллиардов долларов, включив в эту сумму все, что он мог бы заплатить "Газпрому" при самом негативном для украинской госкомпании решении суда. В частности, экономия образовалась из-за ретроактивного снижения цены газа для второго квартала 2014 года – до 352 долларов с 485 долларов за тысячу кубометров. "Нафтогаз" также сообщил, что суд отменил запрет на реэкспорт российского газа и привязку цены на газ к нефтепродуктам.

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"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам приходилась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Кроме того, "Газпром" требовал оплатить долг за газ, поставленный в мае-июне 2014 года, и пени за просрочку оплаты. "Нафтогаз" же требовал ретроактивного изменения цены на газ, возмещения переплат за непересмотренные цены и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренного контрактом.