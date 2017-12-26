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    В "Нафтогазе" "популярно объяснили", что дает решение в Стокгольме

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    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома" (613)

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    Коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко пояснил, что теперь появилась возможность покупать российский газ "по цене чуть ниже".
    Юрий Витренко
    Facebook Юрия Витренко

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Украина получила возможность покупать российский газ по рыночной цене без переплаты за транспортировку, заявил, комментируя недавнее решение Стокгольмского арбитража, коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

    НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Стокгольмский арбитраж: победа "Нафтогаза" ценой $2 млрд

    Стокгольмский арбитраж в пятницу, 22 декабря, вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать его газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

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    "Единственная разница в том, что если мы покупаем в России, то мы покупаем на границе Россия — Украина и соответственно не платим за транспорт. Если мы покупаем этот газ у Словакии, Польши или Венгрии, то рыночная цена Словакии включает подходящую стоимость транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба в Словакию. То есть, эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже. Отдельный вопрос, будем ли покупать или не будем, потому что кроме цены есть еще другие аспекты, мы все прекрасно понимаем, политика, война…" — сказал Витренко в эфире "Громадського".

    Он также напомнил, что Украина ожидает второго решения суда по иску относительно транзита.

    "По транзиту у нас атакующая позиция, нам должны заплатить живые деньги. Мы требуем от 6,5 до 16 млрд и мы рассчитываем, что в этом диапазоне наши требования будут выполнены", — отметил коммерческий директор НАК.

    Как сообщалось, "Нафтогаз" счел решение суда в Стокгольме победой и оценил свой положительный эффект от него в 75 миллиардов долларов, включив в эту сумму все, что он мог бы заплатить "Газпрому" при самом негативном для украинской госкомпании решении суда. В частности, экономия образовалась из-за ретроактивного снижения цены газа для второго квартала 2014 года – до 352 долларов с 485 долларов за тысячу кубометров. "Нафтогаз" также сообщил, что суд отменил запрет на реэкспорт российского газа и привязку цены на газ к нефтепродуктам.

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    "Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам приходилась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Кроме того, "Газпром" требовал оплатить долг за газ, поставленный в мае-июне 2014 года, и пени за просрочку оплаты. "Нафтогаз" же требовал ретроактивного изменения цены на газ, возмещения переплат за непересмотренные цены и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренного контрактом.

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