Тренд дня: "шулеры у власти уже дерибанят бюджетные миллиарды"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Более половины украинцев (56%) оценивают уходящий год как тяжелый и плохой, свидетельствуют последние данные соцопроса Research & Branding Group. Вместе с тем каждый третий украинец считает, что в 2017 год был в чем-то тяжелым, а в чем-то и удачным. И только 3% опрошенных считают 2017-ый однозначно хорошим и удачным. Также большинство украинцев не поддерживают реформы, принятые властью в 2017-ом году. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Политические эксперты и блогеры в преддверии Нового года комментируют итоги уходящего года и анализируют заявления властей по прогнозам на 2018-ый. В частности политический аналитик Дмитрий Корнейчук обратил внимание на заявление министра обороны Степана Полторака по поводу планов на строительство завода боеприпасов, стоимость которого оценивается в 1,4 млрд гривен.

"Если честно — тревожно. Сразу вспомнился "Европейский вал" Яценюка из сетки рабицы. Как бы и с заводом боеприпасов такое не вышло. И мы не увидели котлован за 1, 4 млрд грн. А в принципе, уже видно, что перед побегом в 2019-м власть решила максимально освоить бюджетные миллиарды. Тут и армия, и дороги, и "откаты" за субсидии…", — отметил эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

На больших суммах, выделяемые из госбюджета, на инициативы власти акцентировал и политэксперт Николай Спиридонов, однако в контексте декоммунизации. По его мнению, в этом процессе происходит достаточно большой отмыв денег.

"Я видел информацию по количеству памятников, и хочу отметить, что имеются очень интересные цифры, кому это могут быть выгодно. В рамках декоммунизации в Украине, по официальной информации, снесли 2449 монументов, из них 1324 памятника Ленину", — напомнил эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

По словам Спиридонова, на снос памятников Ленину очень часто закладывали полтора-два миллиона гривен, а реальная цифра для сноса памятника и его эвакуации — явно меньше.

"Поэтому если умножить 2449 даже на полтора миллиона гривен, в итоге получается, что цена вопроса только по сносу — где-то четыре-пять миллиардов(!). А из них — явно больше половины отмыто", — подчеркнул эксперт.

Также он считает, что на новые таблички для домов с названиями улиц после переименования также были списаны "неадекватно большие деньги".

"Плюс еще не всегда можно прозрачно проследить, куда девается металл от самих монументов и памятников. Там иногда достаточно добротные и дорогие материалы, и на их продаже можно наварить довольно много денег — это чисто материальная выгода", — уточнил Спиридонов.

Скриншот с сайта Facebook

В целом, по мнению политэксперта, такого рода вопросы отвлекали население от насущных проблем — от той же бедности, уровня зарплат, падения курса гривны.

"Тема декоммунизации довольно серьезно сработала, как отвлечение населения. Можно сказать, что для власти это решение оказалось выгодным, так как одним ударом двух убили зайцев: и отмывание денег, и отвлечение населения", — подытожил Спиридонов.

В свою очередь политолог Алексей Якубин подчеркнул, что власти в стране с самыми низкими зарплатами в Европе, заявляя о том, что ценности и достоинство важнее всего, позволяют себе праздновать по два Рождества в году, в то время когда у многих нет возможности и на половину новогодних праздников. В этом контексте политолог процитировал индийского политического и общественного деятеля Махатму Ганди.

"Если Бог хочет предстать перед индийским народом, ему лучше всего явить себя в виде буханки хлеба". Да, конечно, по сравнению с нашими политиками, что Ганди мог знать о достоинстве и духовности", — написал Якубин в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Юрист Андрейобратил внимание на то, что в Украине увеличится количество прокуроров — соответствующие изменения одобрил глава государства Петр

"Вот каким надо быть циничным, чтобы сначала три с половиной года с особым пафосом рассказывать о резком уменьшении количества прокуроров, сокращении их подразделений, радикальной реформе прокуратуры, отмене общего надзора и прокурорского следствия, а потом взять и сделать все с точностью до наоборот", — отметил юрист.

Он подчеркнул, что в Украине увеличится и число подразделений ГПУ, прокуратуре продолжили функции общего надзора, под вымышленным предлогом пролонгировали функции следствия и внесли около пятидесяти изменений в УПК, "ни разу не пройдя европейскую экспертизу".

Скриншот с сайта Facebook

"И все это сопровождать стеклянным реформаторским лицом и блефом о следующей порции реформ", — подытожил Портнов.

Финансовый аналитик Сергей Фурса также обратил внимание и на то, что власти продолжают саботировать создание настоящего антикоррупционного суда.

"Сначала они говорили, что нам не нужен антикоррупционный суд. Потому что и в Финляндии есть коррупция. Да и вообще все суды должны быть антикоррупционными. Потом они говорили, что мы очень хотим создать независимый антикоррупционный суд. Очень. Но есть обстоятельства непреодолимой силы, которые им мешают. Теперь они пытаются не допустить создание именно независимого антикоррупционного суда", — написал Фурса в Facebook.

По его словам, все это было предсказуемо, президент внес в Раду свой законопроект о создании антикоррупционного суда, но и здесь власти продолжают идти по пути сопротивления.

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Скриншот с сайта Facebook

"После создания независимого НАБУ, которое уже не дает "нормально" жить украинским чиновникам, было ясно, что создание суда, который закончит антикоррупционную инфраструктуру несет слишком большие риски. И было ясно, что они попытаются бороться не с антикоррупционной сущностью, а с независимостью будущего суда. Ведь опыт имитации реформ у них уже есть. Есть два вида конкурса. Конкурс по выбору главы НАБУ, где основную роль играли кредиторы. И конкурс по выбору, например, Насирова (или Трубы), где сама система выбирала, кто же с ней, с системой будет бороться", — уточнил Фурса.

Он подчеркнул, что в антикоррупционный суд власти пытаются заложить последний принцип, который заключается в том, что судебный корпус должен иметь права голоса существенно выше, чем общественность и кредиторы, и даже если условный государственный департамент увидит, что им "пытаются втюхать" очередного коррупционера, то сообщество судей должно иметь право наплевать на мнение мировой закулисы.

Скриншот с сайта Facebook

"Логично ведь, правда. Мы вынуждены создавать антикоррупционный суд, потому что судебная система погрязла в коррупции. И даем право этой судебной системе выбирать тех, кто будет бороться с ней", — уточнил Фурса.

Однако он напомнил, что речь идет о судьях, которые живут в Конча-Заспе, ездят на дорогих иномарках, которые и будут выбирать среди таких же как они.

"И конечно же не увидят ничего пред рассудительного в коррупционном прошлом. Судьи, которые только за последнюю неделю отпустили на волю титушку-убийцу, которые позволили замглавы СБУ не платить по кредитам, которые запрещают расследовать деятельность бывших собственников "ПриватБанка" и разрешают им же не платить по долгам, все эти судьи получают в президентской версии право проводить себе подобных в антикоррупционный суд. Ничего не видя зазорного в подобных решениях соискателей. Нивелируя таким образом суть реформы", — акцентировал Фурса.

По его мнению, все это недопустимо и уничтожает саму суть реформы, лишая смысла создание антикоррупционного суда, который может стать всего лишь частью старой системы, оставаясь формально независимым. Он акцентировал, что это такая же попытка имитировать реформу, как предыдущие разговоры о палатах. Власти же, как выразился Фурса, как и "в случае с наездом на НАБУ", считают себя самыми умными.

"И опять забывают, что они лишь мелкие шулеры по сравнению с настоящими большими игроками. Которые видят все их жалкие попытки противостоять реальной реформе. И теперь главным будет реакция. Сначала общества, конечно, но на нее им плевать. А вот потом будет реакция МВФ, ЕС, государственного департамента. И она им не понравится. И им придется снова унижать самих себя, внося изменения, которых от них потребуют. Потому что все уже устали он попыток обмана. И не простят очередной. И у них будет железобетонный аргумент, ведь данные нормы, продвигаемые Администрацией президента, противоречат выводам Венецианской комиссии", — резюмировал аналитик.