Падение гривны — будет ли паника? Прогноз эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Во вторник Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,87 гривен. Так, гривна, по сравнению со значениями понедельника, подешевела еще на 23 копейки. С прошлой пятницы курс доллара подскочил уже на 46 копеек, и так дорого он не стоил с начала 2015 года, когда был установлен исторический рекорд. В Нацбанке внезапный обвал нацвалюты объяснили сезонными факторами и проволочкой в сотрудничестве с МВФ, и рассказали, как будут удерживать ее от падения в дальнейшем.

Насколько опасны колебания курса гривны, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал начальник отдела торговли долговыми ценными бумагами компании Concorde Capital Юрий Товстенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Плавний обвал гривні — це вплив сезонних чинників, чи причина в відсутності співпраці з МВФ?

— Це більше схоже на сезонні чинники. Про це дуже багато говорилося раніше. І насправді можна вважати, що така девальвація гривні була більшою мірою навіть очікувана, тому що завжди останніми роками, два-три роки так точно, у нас спостерігається та ж сама картина, коли зимою, ближче до Нового року, із піком приблизно у січні курс гривні девальвує проти долара США через те, що в банківську систему надходить гривня, відбувається перерозподіл з Державного казначейства. Тобто стає більше гривні, збільшується ліквідність банківської системи. Коли дуже багато гривні і менше долара, то під впливом факторів попиту-пропозиції, дуже простих економічних факторів, попит на долар росте. І тому сам по собі долар росте проти гривні. Проте, можна говорити, що панікувати точно не треба. Я не думаю, що долар набагато ще виросте з тих позначок, на яких він зараз знаходиться. Можливо, якісь екстремуми ми ще будемо спостерігати, тобто ще якусь більшу девальвацію, однак більш ніж очікувано, що ближче до кінця зими гривня знову почне зростати проти долара США.

Тобто не можна казати, що таким чином курс підганяють до закладеного в бюджеті рівня?

— Я не думаю, що хтось займається такими речами, нібито щось підганяє до чогось. Ви знаєте, в нас насправді ринок — валютний і міжбанківський, і готівковий — функціонує більш-менш ринково, перепрошую за тавтологію. Я не думаю, що хтось може впливати своїми якимись чинниками.

Якби дійсно НБУ зараз втрутився в ситуацію, що було б?

— НБУ втручається в ситуацію, проте він втручається доволі правильно, він просто згладжує коливання. Тобто оголошуючи валютні аукціони, і, в принципі, деяким чином абсорбуючи гривневу масу з системи, він таким чином згладжує коливання. Однак, було б дуже неправильно, якби НБУ робив, як колись робили в 2012 році, і раніше, якби він дуже активно продавав золотовалютні резерви. Тому що всі розуміють, і НБУ розуміє, що ці коливання курсу, про них і попереджували, про те, що курс не буде в нас завжди стабільним. Тобто курс буде змінювати під впливом ринкових чинників. І ці чинники дійсно є ринкові. Трошки в нас є проблеми, що в нас сезонний характер має перерозподіл грошей з державного бюджету, і потрібно з цим щось робити і Мінфіну, і НБУ, щоб місцеві бюджети і держбюджет витрачали гроші більш розподілено по року, а не як завжди, в кінці року, щоб встигнути витратити гроші, які є. Тому що це завжди масово впливає на ліквідність, на грошову масу, і на курс гривні, на його падіння. Тобто це те, на що треба звернути увагу. З приводу всього іншого панікувати особливо не треба. Це не та ситуація, яка була в 2015 році, коли курс був 30 чи 35 і більше. Це більш схоже на те, як було в минулому році, однак ми бачимо, що в минулому році, у січні пік був приблизно 27,8 гривні за долар на міжбанку і 29 на готівковому ринку, і десь ми зараз потроху наближаємося по міжбанку, наблизилися до цих рівнів. Можливо, трохи ще гривня девальвує, а, можливо, навіть особливо і не буде девальвувати.

Якою може бути максимальна стеля підйому долара?

— Я думаю, що максимум в рамках, можливо, 50 копійок або до 1 гривні. Однак, більше точно не очікуємо.

Чому в Мінфіні вважають, що курс у 30 гривень за долар — реалістичний?

— Вони використовують цей курс для розрахунку бюджету. Однак, вони не можуть прогнозувати курс, тому що на курс дуже багато інших факторів впливає. В тому числі і ціни, про що багато також говорили, на експортні товари, на сировину у світі, яку експортує Україна. Наприклад, на продукцію металургії, руди або агропродукцію. І якщо ці ціни або впадуть, або виростуть, то навіть якщо Мінфін собі запланував 30 гривень за долар, курс буде змінюватися тільки так, яким чином його будуть змінювати ринкові чинники. Тому Мінфін заклав собі, що девальвація буде відбуватися. В принципі, в Україні завжди, на жаль, в наступні роки буде відбуватися плавна девальвація. Тому що в нас дуже погано працює економіка, і немає зовнішніх інвестицій. Тому Мінфін це розуміє, він постійно кожен рік закладає невелику девальвацію, на одну-дві гривні. Однак, якщо в світі зараз буде дуже хороша сприятлива ситуація, в принципі, гривня буде укріплюватися проти долара сезонно. Тобто, наприклад, після завершення зими, близько до весни ми зможемо побачити, що гривня знову буде рости проти долара США.

Те, що зараз відбувається, викликає паніку серед населення?

— Мені особисто здається, що населення почало менше спостерігати за коливаннями курсу гривні. І населення нарешті десь за останні 2-3 роки вже звикло, що курс гривні — це є дещо в меншій мірі прогнозована річ, і така річ, яка може змінюватися і сезонно, і, в принципі, коливання на плюс-мінус 10% не здійснюють, як я бачу, паніки. Тобто я впевнений, що зараз купівля населенням долара виросла, однак, вона не росте такими темпами, як було ще кілька років тому. Ніхто вже не кричить, ніхто не хапається за голову, що ой, зараз гривня знеціниться. Всі розуміють, що ситуація може змінюватися, гривня інколи може девальвувати, гривня інколи може ревальвувати, тобто зростати проти долара, однак, якоїсь паніки не відбувається.

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Який відсоток тут того, що люди повірили у дії регулятора, в саму гривню?

— Моя думка, що ми ще дуже далеко від того, щоб населення почало довіряти і регулятору, і будь-яким іншим органам державної влади, якщо чесно. Населення завжди очікує гіршого, в будь-якому випадку. Над цим треба працювати. Я думаю, що НБУ — на правильному шляху. Однак, треба все одно більше доводити до населення, більше розповідати, що курс гривні — не встановлює президент або НБУ, або хтось ще з влади. Це просто похідна від того, як працює економіка. Якщо економіка країни глобально буде працювати добре, експортувати товари, залучати зовнішні інвестиції у валюті, то в принципі, все у нас буде окей, і курс гривні буде зростати. Про ці речі регулятору треба все одно більше і більше розповідати звичайному населенню. Тому що населення в нас дуже любить тримати руку на пульсі і дивитися на ті позначки, які на обмінниках кожен день вивішують.

Твердості гривні додає зменшення частоти девальвації. У нас вона зменшується?

— Те, що відбувається такі коливання по року, на плюс-мінус 10%, грубо кажучи, воно, насправді, і непогано. Тому що люди, які звикають до того, що курс гривні є чимось стабільним, починають тримати всі заощадження у валюті, або навпаки, вони бояться робити якісь інвестиції. Коротко кажучи, треба звикати, що курс — це є нормальна ринкова річ, яка постійно змінюється під впливом ринкових економічних факторів. І це є правильно. Це нормальний шлях, щоб не було цих обвалів, щоб девальвація, якщо вона навіть і є, якщо економіка не дозволяє поки що, щоб курс гривні зростав, була хоча б плавна. Це взагалі набагато краще для людей, аніж такі якісь дуже різкі обвали, які спостерігалися раніше.

К слову, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире «ГС» спрогнозировал, что большой объем гривневой массы на рынке может привести к тому, что курс доллара станет неуправляемым. По его словам, на гривне больно скажется желание Кабмина выполнить все социальные обязательства.