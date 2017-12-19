За доллар - 30 гривен. Минфин предупредил украинцев о курсе в 2018 году

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина.

Курс гривны, который был заложен в бюджет на 2018 в размере 30,1 грн за доллар, абсолютно реалистичен, считают в Министерстве финансов Украины.

Об этом на пресс-конференции о результатах работы за 2017 год и планах на будущее сказал глава Минфина Александр Данилюк, сообщает Укринформ.

"Когда мы планировали бюджет, мы ориентировались на такой курс гривны (30,1 грн за долл. — ред.). Мы считаем, что курс гривны на следующий год является реалистичным, и у нас нет никаких оснований считать, что это неправильный курс", — сказал Данилюк.

Он подчеркнул, что это абсолютно реалистичный прогноз, на который рассчитывает Минфин.

Ранее финансовый аналитик Виталий Шапран рекомендовал гражданам пока не паниковать, потому что даже при незначительном падении курса гривны ситуация на рынке пока спокойная.