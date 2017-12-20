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    Обвал гривны: НБУ успокаивает, но люди ждут худшего - эксперт

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    Курс гривны летит в пропасть (20)

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    Начальник отдела торговли долговыми ценными бумагами компании Concorde Capital Юрий Товстенко в эфире "ГС" отметил, что украинцы очень далеки от того, чтобы доверять Нацбанку и любым другим органам государственной власти.
    Гривны, купюры
    REUTERS Konstantin Chernichkin

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. НБУ накануне установил официальный курс доллара на уровне 27,87 гривен. Таким образом, гривна, по сравнению со значениями понедельника, подешевела еще на 23 копейки. С прошлой пятницы курс доллара подскочил уже на 46 копеек, и так дорого он не стоил с начала 2015 года, когда был установлен исторический рекорд.

    Гривна
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    В Нацбанке нынешний скачок курса объяснили сезонными факторами и проволочкой в сотрудничестве с МВФ, и объяснили, как будут удерживать гривну от падения.

    Поверят ли украинцы заверениям НБУ и есть ли реальный повод для паники, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил начальник отдела торговли долговыми ценными бумагами компании Concorde Capital Юрий Товстенко.

    "Мы еще очень далеки от того, чтобы население начало доверять Нацбанку и любым другим органам государственной власти, если честно. Население всегда ждет худшего в любом случае. Над этим надо работать, но НБУ — на правильном пути. Однако, надо больше рассказывать населению, что курс гривны не устанавливает президент или НБУ, или еще кто-то. Это просто производная от того, как работает экономика. Если экономика страны будет работать хорошо, экспортировать товары, привлекать внешние инвестиции в валюте, то все у нас будет хорошо, и курс гривны будет расти", — рассказал Товстенко.

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