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    Юрий Товстенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    Юрий Товстенко
    Падение гривны — будет ли паника? Прогноз эксперта
    15:30 20.12.2017
    2861Курс гривны летит в пропасть
    По словам Юрия Товстенко, украинцы должны понимать, что курс нацвалюты не устанавливается президентом или НБУ, а зависит от процессов, происходящих в экономике.
    Гривны, купюры
    Обвал гривны: НБУ успокаивает, но люди ждут худшего - эксперт
    04:57 20.12.2017
    2528Курс гривны летит в пропасть
    Начальник отдела торговли долговыми ценными бумагами компании Concorde Capital Юрий Товстенко в эфире "ГС" отметил, что украинцы очень далеки от того, чтобы доверять Нацбанку и любым другим органам государственной власти.
    Юрий Товстенко
    Гривна укрепится, когда МВФ завалит Украину деньгами – Товстенко
    17:20 18.08.2017
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    Экономика будет способствовать укреплению гривны, только если в Украине начнут больше производить товаров с высокой добавленной стоимостью, а не сырьевых товаров, подчеркнул эксперт по ценным бумагам Юрий Товстенко.
    Юрий Товстенко
    Что ждет гривну в ближайшие годы. Прогноз эксперта
    08:51 21.06.2017
    1217Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Начальник отдела торговли долговыми ценными бумагами компании "Конкорд Капитал" Юрий Товстенко заявил, что в течение нескольких лет будет наблюдаться ослабление национальной валюты, но не существенное.
    Юрий Товстенко
    Гривна укрепилась благодаря возмещению НДС экспортерам - Товстенко
    01:46 02.02.2017
    316Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Начальник отдела торговли долговыми ценными бумагами компании Concorde Capital Юрий Товстенко в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что на уровне 27 гривен за доллар Украину будет ждать стабилизация.
    Юрий Товстенко
    Гривна успокоится, но на время, и девальвация продолжится – Товстенко
    15:05 17.01.2017
    817Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Финансовый эксперт Юрий Товстенко в эфире "ГС" спрогнозировал, что курс гривны в ближайшее время укрепится, однако в долгосрочной перспективе национальную валюту ждет девальвация.
    Юрий Товстенко
    Курс вниз. Гривна будет девальвировать в долгосрочной перспективе - Товстенко
    10:40 17.01.2017
    1576Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Финансовый эксперт Юрий Товстенко спрогнозировал, что курс гривны в ближайшее время укрепится, однако в долгосрочной перспективе национальную валюту ждет девальвация из-за отсутствия реформ.
    Юрий Товстенко
    Правительство к концу 2016 года спровоцировало дефицит доллара - эксперт
    21:11 16.01.2017
    793Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Финансовый эксперт компании Concorde Capital Юрий Товстенко в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал, как действия правительства влияют на обесценивание гривны.
    Юрий Товстенко
    Гривна будет плавно, очень плавно девальвировать - эксперт
    19:08 28.11.2016
    971Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Финансовый эксперт Юрий Товстенко в эфире "ГС" заявил, что Украина не получит очередной транш, пока в МВФ не увидят реальных преобразований, но правительство не хочет проводить политически невыгодные реформы.
    Юрий Товстенко
    "Гривна будет мягко девальвировать". Эксперт о курсе доллара в 2017 году
    17:18 24.10.2016
    3802Повышение соцстандартов или пыль в глаза
    Финансовый эксперт Юрий Товстенко в эфире Голоса Столицы спрогнозировал курс валют на 2017 год и пояснил, почему доллар уже не опустится до уровня 15 гривен.
    Юрий Товстенко
    Вслед за деньгами МВФ всегда идут деньги кредиторов — Товстенко
    18:47 02.09.2016
    881Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    По словам начальника отдела торговли долговыми ценными бумагами компании Concorde Capital Юрия Товстенко, получение транша от МВФ слабо повлияет на курс гривны, однако отказ от сотрудничества будет иметь негативные последствия.
    Юрий Товстенко
    Курс гривны отражает экономическую и политическую ситуацию в стране – Товстенко
    17:48 28.08.2016
    1831Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Финансовый эксперт компании Concorde Capital Юрий Товстенко считает, что курс гривны отражает реальную экономическую и политическую ситуацию в стране, поэтому все, что происходит вполне оправдано.
    Гривна и доллары
    Обвал гривны: осень на пороге, а валюты нет
    17:35 27.08.2016
    12066Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    В дополнение к росту курса наличного доллара рабочая неделя закончилась обвалом гривны на межбанке. В ослаблении гривны есть спекулятивные мотивы, но много и пессимистических ожиданий. Рецессия продолжается, экспорт падает, новых "точек роста" нет.
    Гривна и доллары. Архивное фото
    Веские причины. Осенью гривну ждет девальвация – эксперт
    13:08 11.08.2016
    18503Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Финансовый эксперт компании Concorde Capital Юрий Товстенко заявил, что невыдача кредита МВФ осенью будет означать "двойку" работе правительства, а также спрогнозировал курс доллара на краткосрочный и долгосрочный периоды.
    Ситуация у банка Хрещатик в Киеве
    Ситуация с "Хрещатиком" негативно повлияет на валютный рынок - Товстенко
    13:23 06.04.2016
    286Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    По словам финансового эксперта Юрия Товстенко, деньги, которые выплатит Фонд гарантирования вкладов, по традиции пойдут на наличный валютный рынок, и это создаст дополнительную нагрузку на гривну.
    Гривна
    Товстенко: гривна укрепилась, но есть пара "пороховых бочек"
    19:31 04.04.2016
    2892Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Финансовый эксперт компании Concorde Capital Юрий Товстенко отметил, что сейчас отношения Украины с МВФ "стоят на паузе", а если так будет и дальше, то это тоже может негативно отразиться на валютном курсе.
    Гривна и доллары
    Товстенко: чуда ждать не стоит - вряд ли гривна продолжит укрепляться
    07:57 11.03.2016
    882Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Эксперт по вопросам финансов Юрий Товстенко считает, что доллар в обменниках вряд ли продолжит дешеветь, но новость о сотрудничестве с МВФ или о переформатировании Кабмина может мгновенно изменить ситуацию.
    Гривна и доллары
    Последние решения НБУ и курс гривны. Комментарий эксперта
    16:05 04.03.2016
    1566Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Год назад Нацбанк довольно своевременно ввел валютные ограничения, однако если сейчас снять их одним махом это вызовет панику на рынке, заявил финэксперт компании Concorde Capital Юрий Товстенко.
    Гривна и доллары
    Товстенко: национальная валюта существенно падает, и эта тенденция продолжится
    20:09 15.02.2016
    2996Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Финансовый эксперт компании Concorde Capital Юрий Товстенко заявил, что национальная валюта очень ослабленная, уже две недели продолжается негативная динамика падения гривны.
    Доллары
    Товстенко: курс доллара уже не вернется в прежний коридор
    18:20 01.02.2016
    2223Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Финансовый эксперт компании Concorde Capital Юрий Товстенко отметил, что нынешний уровень доллара на межбанке - это тот уровень, к которому нужно начинать привыкать. По его словам, курс уже не вернется в прежний коридор 21-22 гривны за доллар.
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