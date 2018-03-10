Начальник отдела торговли долговыми ценными бумагами компании Concorde Capital Юрий Товстенко в эфире "ГС" отметил, что украинцы очень далеки от того, чтобы доверять Нацбанку и любым другим органам государственной власти.
Экономика будет способствовать укреплению гривны, только если в Украине начнут больше производить товаров с высокой добавленной стоимостью, а не сырьевых товаров, подчеркнул эксперт по ценным бумагам Юрий Товстенко.
Начальник отдела торговли долговыми ценными бумагами компании "Конкорд Капитал" Юрий Товстенко заявил, что в течение нескольких лет будет наблюдаться ослабление национальной валюты, но не существенное.
Начальник отдела торговли долговыми ценными бумагами компании Concorde Capital Юрий Товстенко в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что на уровне 27 гривен за доллар Украину будет ждать стабилизация.
Финансовый эксперт Юрий Товстенко в эфире "ГС" заявил, что Украина не получит очередной транш, пока в МВФ не увидят реальных преобразований, но правительство не хочет проводить политически невыгодные реформы.
По словам начальника отдела торговли долговыми ценными бумагами компании Concorde Capital Юрия Товстенко, получение транша от МВФ слабо повлияет на курс гривны, однако отказ от сотрудничества будет иметь негативные последствия.
В дополнение к росту курса наличного доллара рабочая неделя закончилась обвалом гривны на межбанке. В ослаблении гривны есть спекулятивные мотивы, но много и пессимистических ожиданий. Рецессия продолжается, экспорт падает, новых "точек роста" нет.
Финансовый эксперт компании Concorde Capital Юрий Товстенко заявил, что невыдача кредита МВФ осенью будет означать "двойку" работе правительства, а также спрогнозировал курс доллара на краткосрочный и долгосрочный периоды.
Финансовый эксперт компании Concorde Capital Юрий Товстенко отметил, что сейчас отношения Украины с МВФ "стоят на паузе", а если так будет и дальше, то это тоже может негативно отразиться на валютном курсе.
Эксперт по вопросам финансов Юрий Товстенко считает, что доллар в обменниках вряд ли продолжит дешеветь, но новость о сотрудничестве с МВФ или о переформатировании Кабмина может мгновенно изменить ситуацию.
Финансовый эксперт компании Concorde Capital Юрий Товстенко отметил, что нынешний уровень доллара на межбанке - это тот уровень, к которому нужно начинать привыкать. По его словам, курс уже не вернется в прежний коридор 21-22 гривны за доллар.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".