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20.12.201712:50
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    Падение гривны. НБУ тушит бензином пожар девальвации - Скаршевский

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    Курс гривны летит в пропасть (23)

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    По мнению экономического эксперта Виктора Скаршевского, госрегулятор своим бездействием содействует девальвации курса национальной валюты, однако дает банкам возможность заработать.
    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Курс национальной валюты продолжает падение. К 19 декабря курс гривны снизился до 27,87 грн за доллар США. Гривна к евро подешевела на 25 копеек – с 32,63 до 32,88 грн за евро. Вместе с тем наличный курс американской валюты на минувшей неделе уже превысил отметку в 28 грн/доллар.

    Гривна
    Украинское фото
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    В Национальном банке Украины заявили, что падение курса гривны носит сезонный характер. Как сообщил директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Сергей Пономаренко, НБУ внимательно следит за валютным рынком и в случае значительных колебаний "гасит их". И.о. главы НБУ Яков Смолий уточнил, что с 20-х чисел ноября усилилось давление на курс гривны под действием временных факторов. В частности, на предложение валюты влияет сезонное уменьшение деловой активности. Одновременно обострились неблагоприятные ожидания относительно будущей динамики курса гривны. Отметим, что курс американской валюты, заложенный в государственный бюджет на 2018 год, составляет 30,1 грн за доллар.

    Экономический эксперт Виктор Скаршевский выразил мнение, что после резкого ускорения падения гривны на межбанке и на наличном рынках регулятор поливает девальвационный пожар бензином.

    Смотрите также: Обвал гривны. НБУ поливает девальвационный пожар бензином — эксперт

    "Нацбанк на прошлой неделе выдал банкам рефинансирования на сумму 4,6 млрд грн. Куда ушли деньги? Естественно на валютный рынок. Кто в выигрыше — банки, получившие возможность заработать на девальвации нацбанковскими деньгами. Вспоминается весна 2014 года", — написал Скаршевский в Facebook.

    Как отметил эксперт, Нацбанк содействует девальвации своим бездействием. 

    Facebook Виктора Скаршевского
    Комментарий Виктора Скаршевского о падении гривны

    "Вместо того, чтобы погасить ажиотажный спрос на валюту своими интервенциями (валютных резервов на это у НБУ достаточно), Нацбанк практически не пользуется этим инструментом, давая гривне девальвировать ускоренными темпами", — подытожил Скаршевский.

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