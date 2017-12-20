Падение гривны. НБУ тушит бензином пожар девальвации - Скаршевский

РИА Новости Украина

Курс национальной валюты продолжает падение. К 19 декабря курс гривны снизился до 27,87 грн за доллар США. Гривна к евро подешевела на 25 копеек – с 32,63 до 32,88 грн за евро. Вместе с тем наличный курс американской валюты на минувшей неделе уже превысил отметку в 28 грн/доллар.

В Национальном банке Украины заявили, что падение курса гривны носит сезонный характер. Как сообщил директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Сергей Пономаренко, НБУ внимательно следит за валютным рынком и в случае значительных колебаний "гасит их". И.о. главы НБУ Яков Смолий уточнил, что с 20-х чисел ноября усилилось давление на курс гривны под действием временных факторов. В частности, на предложение валюты влияет сезонное уменьшение деловой активности. Одновременно обострились неблагоприятные ожидания относительно будущей динамики курса гривны. Отметим, что курс американской валюты, заложенный в государственный бюджет на 2018 год, составляет 30,1 грн за доллар.

Экономический эксперт Виктор Скаршевский выразил мнение, что после резкого ускорения падения гривны на межбанке и на наличном рынках регулятор поливает девальвационный пожар бензином.

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"Нацбанк на прошлой неделе выдал банкам рефинансирования на сумму 4,6 млрд грн. Куда ушли деньги? Естественно на валютный рынок. Кто в выигрыше — банки, получившие возможность заработать на девальвации нацбанковскими деньгами. Вспоминается весна 2014 года", — написал Скаршевский в Facebook.

Как отметил эксперт, Нацбанк содействует девальвации своим бездействием.

Facebook Виктора Скаршевского Комментарий Виктора Скаршевского о падении гривны

"Вместо того, чтобы погасить ажиотажный спрос на валюту своими интервенциями (валютных резервов на это у НБУ достаточно), Нацбанк практически не пользуется этим инструментом, давая гривне девальвировать ускоренными темпами", — подытожил Скаршевский.