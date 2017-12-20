НБУ вновь поднял курсы доллара и евро

AFP/MOHD RASFAN

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины поднял официальные курсы доллара и евро, сообщается на сайте НБУ в среду, 20 декабря.

Доллар вновь подорожал и достиг отметки 27,88 грн/долл.

Курс евро также вырос до 32,96 грн/евро.

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Курс российского рубля повысился до 4,75 грн/10 рублей.

Накануне министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что курс гривны, который был заложен в бюджет на 2018 в размере 30,1 грн за доллар, абсолютно реалистичен.