Четыре доказательства того, что курс доллара в 2018 году вырастет

РИА Новости Украина

Официальный курс гривны к доллару во вторник, 19 декабря, снизился на 23 копейки – с 27,64 до 27,87 грн за доллар США. На протяжении минувшей недели в украинских обменниках гривна продолжала дешевет. Украинское фото Катаклизмы гривне гарантированы, и не один - экономист

Поступление валюты в Украину в 2018 году будет ниже, чем в 2017-м, а спрос на нее вырастет, что приведет к дальнейшему снижению курса гривны, прогнозирует эксперт в сфере экономики Виктор Скаршевский.

Есть несколько моментов, которые указывают на то, что в следующем году курс доллара будет выше, указывает он на своей странице в Facebook.



"Во-первых, это внешнеэкономическая конъюнктура. По прогнозам МВФ, Всемирного банка и других аналитических центров цены на металл и руду просядут – и в следующем, и в 2019 году, – на 5-7%. То есть, валюты в страну будет заходить меньше.

Во-вторых, кроме того, в этом году ниже урожай зерновых, значит, валютная выручка от экспорта будет ниже, в следующем году валюты в страну будет заходить меньше.

В-третьих, другие источники поступлений, например, прямые иностранные инвестиции – сейчас практически на нулевом уровне, на уровне миллиарда долларов. В следующем году они не увеличатся", – отмечает Скаршевский.



Сейчас часто говорят, что Украина скатилась в 90-е годы, продолжил он:

"Действительно, по уровню прямых иностранных инвестиций Украины скатилась в 90-е годы. Тогда инвестиции тоже были около миллиарда долларов. Это ничто для такой страны, как Украина".

"В-четвертых, кредиты МВФ и других международных организаций тоже будут на уровне миллиарда-двух. То есть существенного притока валюты по этой статье также не будет. Получается, что со стороны предложения валюты будет меньше", – уверен эксперт.

А вот спрос на валюту увеличится – так как на фоне опережающего роста импорта над экспортом, в 2018 году Украине необходимо выплатить $7 млрд по внешним долгам (в этом году — $3,9 млрд), резюмировал экономист.