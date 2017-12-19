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    Четыре доказательства того, что курс доллара в 2018 году вырастет

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    Украина действительно скатилась в 90-е годы – по уровню прямых иностранных инвестиций, отмечает экономист Виктор Скаршевский. Тогда инвестиции составили около миллиарда долларов – ничто для такой большой страны.
    Гривна и доллары
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Официальный курс гривны к доллару во вторник, 19 декабря, снизился на 23 копейки – с 27,64 до 27,87 грн за доллар США. На протяжении минувшей недели в украинских обменниках гривна продолжала дешевет.

    Гривна
    Украинское фото
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    Поступление валюты в Украину в 2018 году будет ниже, чем в 2017-м, а спрос на нее вырастет, что приведет к дальнейшему снижению курса гривны, прогнозирует эксперт в сфере экономики Виктор Скаршевский.

    Есть несколько моментов, которые указывают на то, что в следующем году курс доллара будет выше, указывает он на своей странице в Facebook.

    "Во-первых, это внешнеэкономическая конъюнктура. По прогнозам МВФ, Всемирного банка и других аналитических центров цены на металл и руду просядут – и в следующем, и в 2019 году, – на 5-7%. То есть, валюты в страну будет заходить меньше.
    Во-вторых, кроме того, в этом году ниже урожай зерновых, значит, валютная выручка от экспорта будет ниже, в следующем году валюты в страну будет заходить меньше.
    В-третьих, другие источники поступлений, например, прямые иностранные инвестиции – сейчас практически на нулевом уровне, на уровне миллиарда долларов. В следующем году они не увеличатся", – отмечает Скаршевский.

    Сейчас часто говорят, что Украина скатилась в 90-е годы, продолжил он:

    "Действительно, по уровню прямых иностранных инвестиций Украины скатилась в 90-е годы. Тогда инвестиции тоже были около миллиарда долларов. Это ничто для такой страны, как Украина".
    "В-четвертых, кредиты МВФ и других международных организаций тоже будут на уровне миллиарда-двух. То есть существенного притока валюты по этой статье также не будет. Получается, что со стороны предложения валюты будет меньше",     – уверен эксперт.

    А вот спрос на валюту увеличится – так как на фоне опережающего роста импорта над экспортом, в 2018 году Украине необходимо выплатить $7 млрд по внешним долгам (в этом году — $3,9 млрд), резюмировал экономист.

    Пост Виктора Скаршевского
    Пост Виктора Скаршевского

     

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